Как стресс влияет на развитие рака

Daily Mail: стресс способствует развитию уже имеющейся онкологии

15 июля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Стресс может влиять на распространение рака, считают британские ученые Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Британские ученые не могут исключить влияние стресса на развитие онкологии. Такое заявление сделала профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона, ее слова приводит издание Daily Mail. В статье также отмечают, что если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания. «В этой области достигнуто много успехов, и я не думаю, что мы можем исключить влияние стресса на развитие рака», — приводит издание слова Флинт. По ее мнению, стресс способствует как возникновению рака, так и распространению заболевания после того, как оно уже появилось. При этом стресс может быть сопутствующим фактором, а не прямой причиной. В статье также приводят данные исследований о влиянии психического напряжения на развитие онкологии. Так, изучение 10 тысяч женщин в Финляндии, проводившееся в течение 15 лет, показало, что у тех, кто пережил утрату, в период пяти лет после этого чаще развивался рак груди. А воздействие стресса на рабочем месте было связано с более высоким риском развития рака предстательной железы у мужчин моложе 65 лет и реже с раком молочной железы у женщин. При этом другие подобные исследования не выявили никакой связи вообще, заключили в материале. Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева утверждала, что стресс может стать причиной развития онкологии. По ее словам, хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британские ученые не могут исключить влияние стресса на развитие онкологии. Такое заявление сделала профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона, ее слова приводит издание Daily Mail. В статье также отмечают, что если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания. «В этой области достигнуто много успехов, и я не думаю, что мы можем исключить влияние стресса на развитие рака», — приводит издание слова Флинт. По ее мнению, стресс способствует как возникновению рака, так и распространению заболевания после того, как оно уже появилось. При этом стресс может быть сопутствующим фактором, а не прямой причиной. В статье также приводят данные исследований о влиянии психического напряжения на развитие онкологии. Так, изучение 10 тысяч женщин в Финляндии, проводившееся в течение 15 лет, показало, что у тех, кто пережил утрату, в период пяти лет после этого чаще развивался рак груди. А воздействие стресса на рабочем месте было связано с более высоким риском развития рака предстательной железы у мужчин моложе 65 лет и реже с раком молочной железы у женщин. При этом другие подобные исследования не выявили никакой связи вообще, заключили в материале. Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева утверждала, что стресс может стать причиной развития онкологии. По ее словам, хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться.