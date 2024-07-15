Как стресс влияет на развитие рака

Daily Mail: стресс способствует развитию уже имеющейся онкологии
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Стресс может влиять на распространение рака, считают британские ученые Фото:

Британские ученые не могут исключить влияние стресса на развитие онкологии. Такое заявление сделала профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона, ее слова приводит издание Daily Mail. В статье также отмечают, что если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.

«В этой области достигнуто много успехов, и я не думаю, что мы можем исключить влияние стресса на развитие рака», — приводит издание слова Флинт. По ее мнению, стресс способствует как возникновению рака, так и распространению заболевания после того, как оно уже появилось. При этом стресс может быть сопутствующим фактором, а не прямой причиной.

В статье также приводят данные исследований о влиянии психического напряжения на развитие онкологии. Так, изучение 10 тысяч женщин в Финляндии, проводившееся в течение 15 лет, показало, что у тех, кто пережил утрату, в период пяти лет после этого чаще развивался рак груди. А воздействие стресса на рабочем месте было связано с более высоким риском развития рака предстательной железы у мужчин моложе 65 лет и реже с раком молочной железы у женщин. При этом другие подобные исследования не выявили никакой связи вообще, заключили в материале.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева утверждала, что стресс может стать причиной развития онкологии. По ее словам, хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться.

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Британские ученые не могут исключить влияние стресса на развитие онкологии. Такое заявление сделала профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона, ее слова приводит издание Daily Mail. В статье также отмечают, что если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания. «В этой области достигнуто много успехов, и я не думаю, что мы можем исключить влияние стресса на развитие рака», — приводит издание слова Флинт. По ее мнению, стресс способствует как возникновению рака, так и распространению заболевания после того, как оно уже появилось. При этом стресс может быть сопутствующим фактором, а не прямой причиной. В статье также приводят данные исследований о влиянии психического напряжения на развитие онкологии. Так, изучение 10 тысяч женщин в Финляндии, проводившееся в течение 15 лет, показало, что у тех, кто пережил утрату, в период пяти лет после этого чаще развивался рак груди. А воздействие стресса на рабочем месте было связано с более высоким риском развития рака предстательной железы у мужчин моложе 65 лет и реже с раком молочной железы у женщин. При этом другие подобные исследования не выявили никакой связи вообще, заключили в материале. Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева утверждала, что стресс может стать причиной развития онкологии. По ее словам, хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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