Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России. Видео

15 июля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Глава Чечни указал на факт, который показывает отношение к бюджету Чеченской республики Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Министр финансов РФ Антон Силуанов запретил главе Чечни Рамзану Кадырову платить 10 тысяч рублей Героям России. Об этом заявил сам Кадыров. «Все думают, что государство дает нам большие деньги. Чтобы люди понимали: мы платили Героям России из бюджета по 10 тысяч рублей. Господин Силуанов запретил нам платить эти 10 тысяч рублей <…> Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно к бюджету Чеченской республики», — сообщил глава Чечни на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «все думают, что Чеченская республика получает столько денег, сколько хочет». Однако факт этого запрета указывает на отсутствие привилегий в выделении бюджета у республики, заключил Кадыров Ранее глава Чечни советовал председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину быть «предельно аккуратным» в словах о терактах в Дагестане. По его мнению, Бастрыкин не должен был сравнивать терроризм и ислам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов РФ Антон Силуанов запретил главе Чечни Рамзану Кадырову платить 10 тысяч рублей Героям России. Об этом заявил сам Кадыров. «Все думают, что государство дает нам большие деньги. Чтобы люди понимали: мы платили Героям России из бюджета по 10 тысяч рублей. Господин Силуанов запретил нам платить эти 10 тысяч рублей <…> Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно к бюджету Чеченской республики», — сообщил глава Чечни на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «все думают, что Чеченская республика получает столько денег, сколько хочет». Однако факт этого запрета указывает на отсутствие привилегий в выделении бюджета у республики, заключил Кадыров Ранее глава Чечни советовал председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину быть «предельно аккуратным» в словах о терактах в Дагестане. По его мнению, Бастрыкин не должен был сравнивать терроризм и ислам.