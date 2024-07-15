В ХМАО возобновили движение по мосту, который разбирали из-за паводка

В Нижневартовском районе ХМАО возобновили движение по понтонному мосту на Охтеурской переправе. Мост разбирали на время паводка из-за повышения воды в реке Вах.
«Уровень воды в реке Вах снизился до отметки, которая позволяет переправляться по понтонному мосту. Подрядчик, обслуживающий переправу, укрепил подъездные пути, смонтировал сооружение, которое соединило противоположные берега», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
С возобновлением движения по мосту Охтеурская переправа будет работать круглосуточно. Во время паводка между берегами курсировал катер с баржей, и на противоположный берег можно было перебраться только в светлое время суток.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
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