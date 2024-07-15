Кадыров рассказал о смертельном взрыве в Чечне

Кадыров: при взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, разрушения, обстрел, взрыв
Взрыв на стройке унес жизни пяти человек (архивное фото) Фото:

В результате взрыва на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чеченской республики погибли пять человек и еще 26 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке», — написал Кадыров в Telegram. По предварительной информации, в результате случившегося погибли пять человек, 26 были ранены.

Глава Чечни пообещал привлечь к ответственности виновных в ЧП. «Безопасность людей имеет для нас высший приоритет», — отметил он.

На месте работают сотрудники профильных служб. Причины произошедшего выясняются. Ранее в качестве предварительной причины СМИ называли врыв газовых баллонов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чеченской республики погибли пять человек и еще 26 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке», — написал Кадыров в Telegram. По предварительной информации, в результате случившегося погибли пять человек, 26 были ранены. Глава Чечни пообещал привлечь к ответственности виновных в ЧП. «Безопасность людей имеет для нас высший приоритет», — отметил он. На месте работают сотрудники профильных служб. Причины произошедшего выясняются. Ранее в качестве предварительной причины СМИ называли врыв газовых баллонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...