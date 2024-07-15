Кадыров рассказал о смертельном взрыве в Чечне

Кадыров: при взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек

15 июля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Взрыв на стройке унес жизни пяти человек (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В результате взрыва на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чеченской республики погибли пять человек и еще 26 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке», — написал Кадыров в Telegram . По предварительной информации, в результате случившегося погибли пять человек, 26 были ранены. Глава Чечни пообещал привлечь к ответственности виновных в ЧП. «Безопасность людей имеет для нас высший приоритет», — отметил он. На месте работают сотрудники профильных служб. Причины произошедшего выясняются. Ранее в качестве предварительной причины СМИ называли врыв газовых баллонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чеченской республики погибли пять человек и еще 26 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. «Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке», — написал Кадыров в Telegram. По предварительной информации, в результате случившегося погибли пять человек, 26 были ранены. Глава Чечни пообещал привлечь к ответственности виновных в ЧП. «Безопасность людей имеет для нас высший приоритет», — отметил он. На месте работают сотрудники профильных служб. Причины произошедшего выясняются. Ранее в качестве предварительной причины СМИ называли врыв газовых баллонов.