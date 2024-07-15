Мэттью Макконахи хочет уйти из кино и стать президентом

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По словам актера, он многое понял в политике, когда «накануне пил текилу с губернаторами» Фото:

Американский актер Мэттью Макконахи рассматривает возможность ухода из кино и хочет баллотироваться на пост губернатора штата Техас, и даже намекает на то, что мог бы баллотироваться на пост президента. Об этом заявил сам актер.

«Я думал о том, чтобы баллотироваться на должность [губернатора], попасть в эту категорию. Я нахожусь в обучающем туре и, вероятно, последние шесть лет пытаюсь понять, что означает эта категория», — сказал Макконахи в ответ на вопрос New York Post о возможной политической карьере.

Он пошутил, что особенно многое понял, когда «накануне пил текилу с губернаторами». Он сравнил себя и руководство страны. По его словам, он, как актер, работает в индустрии развлечений, власть же не должна быть в индустрии развлечений. Также актер сообщил, что в настоящий момент в США основные политические течения сформировались в две крайности, которые «уходят все дальше влево и все дальше вправо».

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Американский актер Мэттью Макконахи рассматривает возможность ухода из кино и хочет баллотироваться на пост губернатора штата Техас, и даже намекает на то, что мог бы баллотироваться на пост президента. Об этом заявил сам актер. «Я думал о том, чтобы баллотироваться на должность [губернатора], попасть в эту категорию. Я нахожусь в обучающем туре и, вероятно, последние шесть лет пытаюсь понять, что означает эта категория», — сказал Макконахи в ответ на вопрос New York Post о возможной политической карьере. Он пошутил, что особенно многое понял, когда «накануне пил текилу с губернаторами». Он сравнил себя и руководство страны. По его словам, он, как актер, работает в индустрии развлечений, власть же не должна быть в индустрии развлечений. Также актер сообщил, что в настоящий момент в США основные политические течения сформировались в две крайности, которые «уходят все дальше влево и все дальше вправо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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