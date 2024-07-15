СК РФ заведет дело на мигранта, который пытался изнасиловать екатеринбурженку

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Об этом сообщается в telegram-канале Следкома.
«В социальных медиа размещена информация о попытке изнасилования, совершенного мигрантом в одном из парков города Екатеринбурга… Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил исполняющему обязаннтсти руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия», — сообщает ведомство.
Инцидент произошел в Академическом районе. Бородатый мужчина ударил девушку по голове, схватил за волосы, потащил в лес и попытался изнасиловать ее. Пострадавшую спас прохожий.
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