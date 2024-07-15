В городе Миассе Челябинской области на проспекте Автозаводцев неизвестный травмировал из пистолета женщину. Инцидент произошел на глазах очевидцев около торгово-развлекательного комплекса.
«Беспредельщик с пистолетом, прострелил ногу женщины. Вызвали полицию», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» «Вконтакте».
На кадрах видно, как неизвестный ведет под руку женщину. В руках он держит предмет, похожий на травматический пистолет. За ним следует компания подростков.
Как пояснили в полиции Миасского городского округа, по данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части отдела МВД. Сотрудниками полиции проводится комплекс мер по задержанию мужчины, запечатленного на видео.
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