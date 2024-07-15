15 июля 2024

В Миассе неизвестный с пистолетом травмировал женщину. Видео

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В центре Миасса разгуливал мужчина с травматическим пистолетом Фото:

В городе Миассе Челябинской области на проспекте Автозаводцев неизвестный травмировал из пистолета женщину. Инцидент произошел на глазах очевидцев около торгово-развлекательного комплекса.

«Беспредельщик с пистолетом, прострелил ногу женщины. Вызвали полицию», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» «Вконтакте».

На кадрах видно, как неизвестный ведет под руку женщину. В руках он держит предмет, похожий на травматический пистолет. За ним следует компания подростков.

Как пояснили в полиции Миасского городского округа, по данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части отдела МВД. Сотрудниками полиции проводится комплекс мер по задержанию мужчины, запечатленного на видео.

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В городе Миассе Челябинской области на проспекте Автозаводцев неизвестный травмировал из пистолета женщину. Инцидент произошел на глазах очевидцев около торгово-развлекательного комплекса. «Беспредельщик с пистолетом, прострелил ногу женщины. Вызвали полицию», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» «Вконтакте». На кадрах видно, как неизвестный ведет под руку женщину. В руках он держит предмет, похожий на травматический пистолет. За ним следует компания подростков. Как пояснили в полиции Миасского городского округа, по данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части отдела МВД. Сотрудниками полиции проводится комплекс мер по задержанию мужчины, запечатленного на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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