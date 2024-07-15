Происшествия В Миассе неизвестный с пистолетом травмировал женщину. Видео 16 июля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 + В центре Миасса разгуливал мужчина с травматическим пистолетом Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Миассе Челябинской области на проспекте Автозаводцев неизвестный травмировал из пистолета женщину. Инцидент произошел на глазах очевидцев около торгово-развлекательного комплекса. «Беспредельщик с пистолетом, прострелил ногу женщины. Вызвали полицию», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» «Вконтакте». На кадрах видно, как неизвестный ведет под руку женщину. В руках он держит предмет, похожий на травматический пистолет. За ним следует компания подростков. Как пояснили в полиции Миасского городского округа, по данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части отдела МВД. Сотрудниками полиции проводится комплекс мер по задержанию мужчины, запечатленного на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Миассе Челябинской области на проспекте Автозаводцев неизвестный травмировал из пистолета женщину. Инцидент произошел на глазах очевидцев около торгово-развлекательного комплекса. «Беспредельщик с пистолетом, прострелил ногу женщины. Вызвали полицию», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» «Вконтакте». На кадрах видно, как неизвестный ведет под руку женщину. В руках он держит предмет, похожий на травматический пистолет. За ним следует компания подростков. Как пояснили в полиции Миасского городского округа, по данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части отдела МВД. Сотрудниками полиции проводится комплекс мер по задержанию мужчины, запечатленного на видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям