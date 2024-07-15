В Екатеринбурге на углу улиц Ленина-Московская два парня на одном самокате сбили 78-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали перелом бедра. Теперь женщине потребуется операция. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На углу Ленина-Московской снова двое на одном самокате. И снова наезд на человека — в этот раз на пенсионерку… Женщину забрала машина реанимации… Врачи диагностировали перелом бедра, женщине потребуется операция», — передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Отмечается, что виновники ДТП сбежали с места происшествия. Также известно, что пенсионерка приехала из Санкт-Петербурга на отдых. Ее увезли в 36-ю горбольницу.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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