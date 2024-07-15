15 июля 2024

В Екатеринбурге самокатчики сбили пенсионерку, теперь ей нужна операция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновники ДТП сбежали с места происшествия (архивное фото)
Виновники ДТП сбежали с места происшествия (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на углу улиц Ленина-Московская два парня на одном самокате сбили 78-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали перелом бедра. Теперь женщине потребуется операция. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На углу Ленина-Московской снова двое на одном самокате. И снова наезд на человека — в этот раз на пенсионерку… Женщину забрала машина реанимации… Врачи диагностировали перелом бедра, женщине потребуется операция», — передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Отмечается, что виновники ДТП сбежали с места происшествия. Также известно, что пенсионерка приехала из Санкт-Петербурга на отдых. Ее увезли в 36-ю горбольницу.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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В Екатеринбурге на углу улиц Ленина-Московская два парня на одном самокате сбили 78-летнюю пенсионерку. Врачи диагностировали перелом бедра. Теперь женщине потребуется операция. Информация об этом появилась в соцсетях. «На углу Ленина-Московской снова двое на одном самокате. И снова наезд на человека — в этот раз на пенсионерку… Женщину забрала машина реанимации… Врачи диагностировали перелом бедра, женщине потребуется операция», — передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Отмечается, что виновники ДТП сбежали с места происшествия. Также известно, что пенсионерка приехала из Санкт-Петербурга на отдых. Ее увезли в 36-ю горбольницу. Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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