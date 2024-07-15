Свердловчанам рассказали, где искать грибы в июле

В Свердловской области в июле грибы нужно искать в низинах, затененных местах и возле водоемов. Об этом рассказали грибники в соцсетях.
«Как видно в начале месяца ощущался недостаток влаги и слой с началом 18 июля будет неравномерный. Скорее всего будет наблюдаться такой эффект, как полосность. То есть там, где прошли дожди, там будут грибы, а рядом, в 500 метрах, где дождя не было, то и грибов не будет», — говорится в грибном прогнозе в сообществе «» в соцсети «ВКонтакте».
Грибы будут расти в низинах, затененных местах и рядом с водоемами, сказано в тексте. Также отмечается, что в лесах можно будет найти ежовик желтый.
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