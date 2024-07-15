15 июля 2024

Свердловчанам рассказали, где искать грибы в июле

Грибы в Свердловской области нужно искать возле водоемов
© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах можно будет найти гриб ежовик желтый (архивное фото)
В лесах можно будет найти гриб ежовик желтый (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в июле грибы нужно искать в низинах, затененных местах и возле водоемов. Об этом рассказали грибники в соцсетях.

«Как видно в начале месяца ощущался недостаток влаги и слой с началом 18 июля будет неравномерный. Скорее всего будет наблюдаться такой эффект, как полосность. То есть там, где прошли дожди, там будут грибы, а рядом, в 500 метрах, где дождя не было, то и грибов не будет», — говорится в грибном прогнозе в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Грибы будут расти в низинах, затененных местах и рядом с водоемами, сказано в тексте. Также отмечается, что в лесах можно будет найти ежовик желтый.

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В Свердловской области в июле грибы нужно искать в низинах, затененных местах и возле водоемов. Об этом рассказали грибники в соцсетях. «Как видно в начале месяца ощущался недостаток влаги и слой с началом 18 июля будет неравномерный. Скорее всего будет наблюдаться такой эффект, как полосность. То есть там, где прошли дожди, там будут грибы, а рядом, в 500 метрах, где дождя не было, то и грибов не будет», — говорится в грибном прогнозе в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области » в соцсети «ВКонтакте». Грибы будут расти в низинах, затененных местах и рядом с водоемами, сказано в тексте. Также отмечается, что в лесах можно будет найти ежовик желтый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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