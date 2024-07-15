В Курской области от атаки БПЛА загорелся завод (архивное фото)
Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области загорелся после атаки БПЛА. Пожар охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщает telegram-канал «База».
«Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает источник.
На месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, взрывное устройство сбросил украинский беспилотник.
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