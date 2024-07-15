15 июля 2024

Baza: в Курской области загорелся завод после атаки БПЛА. Видео

В Коренево загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
В Курской области от атаки БПЛА загорелся завод (архивное фото) Фото:

Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области загорелся после атаки БПЛА. Пожар охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщает telegram-канал «База».

«Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает источник.

На месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, взрывное устройство сбросил украинский беспилотник.

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Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области загорелся после атаки БПЛА. Пожар охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщает telegram-канал «База». «Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает источник. На месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, взрывное устройство сбросил украинский беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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