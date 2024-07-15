Baza: в Курской области загорелся завод после атаки БПЛА. Видео

В Коренево загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки беспилотника

16 июля 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Курской области от атаки БПЛА загорелся завод (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области загорелся после атаки БПЛА. Пожар охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщает telegram-канал «База». «Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает источник. На месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, взрывное устройство сбросил украинский беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области загорелся после атаки БПЛА. Пожар охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщает telegram-канал «База». «Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает источник. На месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, взрывное устройство сбросил украинский беспилотник.