Германия отказалась поставлять ВСУ боевые самолеты

16 июля 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

ФРГ не хочет поставлять истребители для ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Германия не хочет поставлять Украине боевые самолеты, так как не обладает истребителями F-16, управлять которыми учат украинских летчиков. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. «Это не совсем новое предложение, и в то же время у Бундесвера <…> нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции», — заявил Хебештрайт, слова которого опубликованы в соцсети X издания Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом). Германия не последовала, таким образом, примеру других стран, которые выразили готовность поставить Украине F-16. Это решение последовало за призывом лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о передаче боевых самолетов Киеву, а также после объявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США и союзники направят Украине истребители F-16 уже этим летом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия не хочет поставлять Украине боевые самолеты, так как не обладает истребителями F-16, управлять которыми учат украинских летчиков. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. «Это не совсем новое предложение, и в то же время у Бундесвера <…> нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции», — заявил Хебештрайт, слова которого опубликованы в соцсети X издания Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом). Германия не последовала, таким образом, примеру других стран, которые выразили готовность поставить Украине F-16. Это решение последовало за призывом лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о передаче боевых самолетов Киеву, а также после объявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США и союзники направят Украине истребители F-16 уже этим летом.