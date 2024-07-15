15 июля 2024

Германия отказалась поставлять ВСУ боевые самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16, ф16, f16,  stock
ФРГ не хочет поставлять истребители для ВСУ Фото:

Германия не хочет поставлять Украине боевые самолеты, так как не обладает истребителями F-16, управлять которыми учат украинских летчиков. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Это не совсем новое предложение, и в то же время у Бундесвера <…> нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции», — заявил Хебештрайт, слова которого опубликованы в соцсети X издания Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Германия не последовала, таким образом, примеру других стран, которые выразили готовность поставить Украине F-16. Это решение последовало за призывом лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о передаче боевых самолетов Киеву, а также после объявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США и союзники направят Украине истребители F-16 уже этим летом.

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Германия не хочет поставлять Украине боевые самолеты, так как не обладает истребителями F-16, управлять которыми учат украинских летчиков. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. «Это не совсем новое предложение, и в то же время у Бундесвера <…> нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции», — заявил Хебештрайт, слова которого опубликованы в соцсети X издания Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом). Германия не последовала, таким образом, примеру других стран, которые выразили готовность поставить Украине F-16. Это решение последовало за призывом лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о передаче боевых самолетов Киеву, а также после объявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США и союзники направят Украине истребители F-16 уже этим летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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