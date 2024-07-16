The Mirror назвала шесть признаков скрытого рака, которым болеют тысячи человек

Признаками скрытого рака является боль в костях, переломы и усталость
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В основном скрытый рак встречается у людей старше 65 лет
В основном скрытый рак встречается у людей старше 65 лет Фото:

Признаками скрытого рака, с которым сталкиваются 24 тысячи жителей Великобритании, может быть боль в костях, переломы, усталость, изменение чувствительности или слабость, множество инфекций и чувство жажды. Об этом сообщает The Mirror.

«Некоторые общие симптомы: боль в костях — часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость — это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия); боль, изменение чувствительности или слабость — это симптомы компрессии спинного мозга; множество инфекций или инфекций, которые не проходят; чувство жажды, частое мочеиспускание, спутанность сознания и сонливость — все это симптомы высокого уровня кальция в крови», — сказано в тексте.

Отмечается, что 24 тысячи жителей Великобритании сталкиваются с этим заболеванием. В основном оно встречается у людей старше 65 лет, но может поражать и молодых людей.

Ранее сообщалось, что на развитие онкологии влияет стресс. Он не является причиной рака, но точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.

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Признаками скрытого рака, с которым сталкиваются 24 тысячи жителей Великобритании, может быть боль в костях, переломы, усталость, изменение чувствительности или слабость, множество инфекций и чувство жажды. Об этом сообщает The Mirror. «Некоторые общие симптомы: боль в костях — часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость — это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия); боль, изменение чувствительности или слабость — это симптомы компрессии спинного мозга; множество инфекций или инфекций, которые не проходят; чувство жажды, частое мочеиспускание, спутанность сознания и сонливость — все это симптомы высокого уровня кальция в крови», — сказано в тексте. Отмечается, что 24 тысячи жителей Великобритании сталкиваются с этим заболеванием. В основном оно встречается у людей старше 65 лет, но может поражать и молодых людей. Ранее сообщалось, что на развитие онкологии влияет стресс. Он не является причиной рака, но точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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