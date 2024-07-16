Сергей Лавров прилетел в США на открытые дебаты ООН

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров прилетел в США Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Россия с 1 июля на месяц заняла пост председателя в Совбезе ООН.

Во время своего визита в Нью-Йорк Лавров возглавит открытые дебаты министерского уровня, посвященные многостороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Программа визита Сергея Лаврова формируется, и ожидается, что он проведет ряд двухсторонних встреч с представителями других стран. Тем не менее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что американская сторона не предлагала организовать встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Россия с 1 июля на месяц заняла пост председателя в Совбезе ООН. Во время своего визита в Нью-Йорк Лавров возглавит открытые дебаты министерского уровня, посвященные многостороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Программа визита Сергея Лаврова формируется, и ожидается, что он проведет ряд двухсторонних встреч с представителями других стран. Тем не менее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что американская сторона не предлагала организовать встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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