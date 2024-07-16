Сергей Лавров прилетел в США на открытые дебаты ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Россия с 1 июля на месяц заняла пост председателя в Совбезе ООН.
Во время своего визита в Нью-Йорк Лавров возглавит открытые дебаты министерского уровня, посвященные многостороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Программа визита Сергея Лаврова формируется, и ожидается, что он проведет ряд двухсторонних встреч с представителями других стран. Тем не менее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что американская сторона не предлагала организовать встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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