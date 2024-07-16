Сергей Лавров прилетел в США на открытые дебаты ООН

16 июля 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Лавров прилетел в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Россия с 1 июля на месяц заняла пост председателя в Совбезе ООН. Во время своего визита в Нью-Йорк Лавров возглавит открытые дебаты министерского уровня, посвященные многостороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Программа визита Сергея Лаврова формируется, и ожидается, что он проведет ряд двухсторонних встреч с представителями других стран. Тем не менее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что американская сторона не предлагала организовать встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Россия с 1 июля на месяц заняла пост председателя в Совбезе ООН. Во время своего визита в Нью-Йорк Лавров возглавит открытые дебаты министерского уровня, посвященные многостороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Программа визита Сергея Лаврова формируется, и ожидается, что он проведет ряд двухсторонних встреч с представителями других стран. Тем не менее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что американская сторона не предлагала организовать встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.