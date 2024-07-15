Двое волонтеров Гуманитарного Добровольческого Корпуса из ХМАО — Антон и Алена Новиковы — решили связать себя узами брака. Вместо подарков на свадьбу пара попросила гостей приносить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
«Мы — единая страна, единое государство и должны друг другу помогать. Просто сели, поговорили — жена поддержала, и решили вот так попросить. Цветы, завянут, а тут хоть какая-то людям помощь», — пояснил свое решение жених. Его цитирует telegram-канал общественной организации.
В качестве подарков на торжество гости принесли одноразовые станки, гели для душа, шампуни, зубные пасты, крупы, консервы и прочее. Несмотря на то, что Антон Новиков пришел в Гумкорпус весной, он уже сильно проникся идеей добровольчества.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву и участникам образовательного модуля «Команда Урала — 2024» был презентован гуманитарный проект по отправке госслужащих в зону спецоперации для участия в гуманитарных миссиях. Гумкорпус регулярно выезжает в зону СВО, чтобы помогать военнослужащим и мирным жителям.
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