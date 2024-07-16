МЧС: более 30 россиян погибли в водоемах за сутки

16 июля 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

В России за сутки на водоемах произошло 40 происшествий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В российских водоемах за сутки погибло 32 человека, среди них было двое несовершеннолетних. Об этом сообщает МЧС России. «32 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки», — пишет МЧС в своем telegram-канале . Отмечается, что среди погибших были двое детей. Всего за сутки на водоемах произошло 40 происшествий. Так, в Кургане на реке Тобол было найдено тело мужчины, предположительно купавшегося в нетрезвом состоянии. Такая же ситуации произошла в Брянске на озере Мутное. В Пермском крае на реке Чусовая на данный момент продолжаются поиски мужчины, который купался в запрещенном месте. В свою очередь, в Кировской области в городе Белая Холуница было найдено тело утонувшего мужчины, который также купался в непредназначенном для этого пруду. Также в Тульской области в населенных пунктах Алексин, Ефремово и Одоево и в Тверской области в реках Тверца и Волга были обнаружены тела утонувших. В Волгоградской области в городе Краснослободске спасатели помогли мальчикам, которые не справились с течением Волги. Кроме того, в Республике Мордовия при попытке переправы через реку Сура утонул один из четырех рыбаков. В Кировской области на реке Пижанка и в Красноярском крае на реке Сегеж во время рыбалки утонули двое местных жителей. Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук сообщил, что россиянам следует следить за своими детьми во время их нахождения у воды. Также он посоветовал не употреблять алкоголь во время купания, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских водоемах за сутки погибло 32 человека, среди них было двое несовершеннолетних. Об этом сообщает МЧС России. «32 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки», — пишет МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что среди погибших были двое детей. Всего за сутки на водоемах произошло 40 происшествий. Так, в Кургане на реке Тобол было найдено тело мужчины, предположительно купавшегося в нетрезвом состоянии. Такая же ситуации произошла в Брянске на озере Мутное. В Пермском крае на реке Чусовая на данный момент продолжаются поиски мужчины, который купался в запрещенном месте. В свою очередь, в Кировской области в городе Белая Холуница было найдено тело утонувшего мужчины, который также купался в непредназначенном для этого пруду. Также в Тульской области в населенных пунктах Алексин, Ефремово и Одоево и в Тверской области в реках Тверца и Волга были обнаружены тела утонувших. В Волгоградской области в городе Краснослободске спасатели помогли мальчикам, которые не справились с течением Волги. Кроме того, в Республике Мордовия при попытке переправы через реку Сура утонул один из четырех рыбаков. В Кировской области на реке Пижанка и в Красноярском крае на реке Сегеж во время рыбалки утонули двое местных жителей. Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук сообщил, что россиянам следует следить за своими детьми во время их нахождения у воды. Также он посоветовал не употреблять алкоголь во время купания, пишет «Национальная служба новостей».