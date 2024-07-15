Свердловское оборонное предприятие массово ищет сотрудников на большие зарплаты

«Уральский оптико-механический завод» за месяц опубликовал 113 вакансий

16 июля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Слесарю механосборочных работ готовы платить от 150 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге «Уральский оптико-механический завод» за месяц опубликовал 113 вакансий, некоторым сотрудникам там предлагают заработную плату от 150 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в Екатеринбурге — 84,6 тысяч рублей (Росстат). Данные о поиске новых специалистов представлены на сайте hh.ru. Предприятие ищет электромонтеров, токарей, инженеров и других сотрудников. Одну из самых высоких зарплат предлагают слесарям механосборочных работ — от 150 тысяч рублей. Работник должен уметь читать чертежи, зачищать сварные швы, собирать кожухи электронных блоков. Токарям готовы платить от 100 тысяч рублей, работодатель рассмотрит специалистов без опыта. Также завод ищет операторов технологических установок (зарплата от 33,2 тысяч рублей), менеджеров по экспорту (55 тысяч рублей), чистильщиков оптики (от 35 тысяч рублей). «Уральский оптико-механический завод» был открыт в 1850 году. Предприятие является одним из ведущих по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Ранее URA.RU рассказывало, что другой оборонный завод Екатеринбурга ищет сотрудников. На АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина операторам станков с пультом правления готовы платить 140 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге «Уральский оптико-механический завод» за месяц опубликовал 113 вакансий, некоторым сотрудникам там предлагают заработную плату от 150 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в Екатеринбурге — 84,6 тысяч рублей (Росстат). Данные о поиске новых специалистов представлены на сайте hh.ru. Предприятие ищет электромонтеров, токарей, инженеров и других сотрудников. Одну из самых высоких зарплат предлагают слесарям механосборочных работ — от 150 тысяч рублей. Работник должен уметь читать чертежи, зачищать сварные швы, собирать кожухи электронных блоков. Токарям готовы платить от 100 тысяч рублей, работодатель рассмотрит специалистов без опыта. Также завод ищет операторов технологических установок (зарплата от 33,2 тысяч рублей), менеджеров по экспорту (55 тысяч рублей), чистильщиков оптики (от 35 тысяч рублей). «Уральский оптико-механический завод» был открыт в 1850 году. Предприятие является одним из ведущих по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Ранее URA.RU рассказывало, что другой оборонный завод Екатеринбурга ищет сотрудников. На АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина операторам станков с пультом правления готовы платить 140 тысяч рублей.