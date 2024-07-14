Свердловский оборонный завод набирает сотрудников на зарплату в 140 тысяч рублей

15 июля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Операторы станков должны иметь образования для приема на работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге завод по производству оборудования для сухопутных войск, авиации и военно-морского флота АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина ищет операторов станков с пультом управления, предлагаемая зарплата составляет 140 тысяч рублей. Всего за месяц предприятие опубликовало 50 вакансий, данные об этом можно найти на сайте hh.ru. В обязанности оператора станков входят обработка заготовок корпусных деталей, подбор и установка инструментальных блоков с заменой инструмента. Работодатель рассматривает кандидатов только с образованием. Кроме операторов, завод ищет токарей — заработная плата от 100 тысяч рублей, шлифовщиков (60 тысяч рублей), инженеров (от 87 тысяч рублей), ученикам на рабочие специальности готовы платить от 30 тысяч рублей. Предприятие предоставляет отсрочку от мобилизации, полный соцпакет, санаторно-курортное оздоровление. Ранее URA.RU рассказывало, что завод трансформаторного тока АО «Группа «Свэл» массово набирает сотрудников. Предприятие ищет офис-менеджеров и других специалистов для работы в цехе, им предлагают зарплату до 110 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завод по производству оборудования для сухопутных войск, авиации и военно-морского флота АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина ищет операторов станков с пультом управления, предлагаемая зарплата составляет 140 тысяч рублей. Всего за месяц предприятие опубликовало 50 вакансий, данные об этом можно найти на сайте hh.ru. В обязанности оператора станков входят обработка заготовок корпусных деталей, подбор и установка инструментальных блоков с заменой инструмента. Работодатель рассматривает кандидатов только с образованием. Кроме операторов, завод ищет токарей — заработная плата от 100 тысяч рублей, шлифовщиков (60 тысяч рублей), инженеров (от 87 тысяч рублей), ученикам на рабочие специальности готовы платить от 30 тысяч рублей. Предприятие предоставляет отсрочку от мобилизации, полный соцпакет, санаторно-курортное оздоровление. Ранее URA.RU рассказывало, что завод трансформаторного тока АО «Группа «Свэл» массово набирает сотрудников. Предприятие ищет офис-менеджеров и других специалистов для работы в цехе, им предлагают зарплату до 110 тысяч рублей.