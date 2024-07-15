В Кургане начался запуск горячей воды в 82 жилых домах в центре города и Западном районе. Об этом сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).
«Начинается запуск централизованного горячего водоснабжения еще в 82 дома. Это часть многоквартирных домов районов Западный, КЗКТ, Детский мир, Шевелевка и центра города», — говорится в посте КГК в соцсети «Вконтакте». Горячая вода будет появляться в домах постепенно в течение 1-3 дней.
Запуск ГВС стал возможен после устранения дефектов и успешных испытаний тепломагистрали «Юг» на отрезке от улицы Куртамышская до насосной по улице Зорге. Оставшимся домам в этих районах горячую воду вернут после испытаний на участке от улицы Зорге до улицы Кирова.
Список адресов, где начался запуск горячей воды:
- ул. 1 Мая 6, 8, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21;
- ул. Войкова 21, 23, 24, 28;
- ул. Интернациональная 21;
- ул. Коли Мяготина 32, 36, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 57, 65, 61, 69;
- ул. Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 7, 8, 10;
- ул. Куртамышская 22;
- ул. Линейная 4;
- ул. Невежина 4, 6А, 13, 15, 17, 18;
- ул. Победы 3, 4, 9, 11;
- ул. Радионова 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22;
- ул. Свердлова 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24;
- ул. Сухэ-Батора 1, 3, 3А, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!