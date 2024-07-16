Свердловский борец с коррупцией Дьяков мог дать показания на офицеров ФСБ

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Какие именно показания на чекистов дал полицейский, и насколько они правдивы, пока неизвестно Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению во взятке, мог дать показания на двух высокопоставленных сотрудников регионального УФСБ. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Дьяков сдал двух чекистов. Они занимают руководящие посты», — передал собеседник агентства. Какую именно информацию о спецслужбистах озвучил Дьяков, источник пояснить затруднился. Собеседник предположил, что она может быть не связана с его уголовным делом.

Сам полицейский находится под следствием с мая, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 200 миллионов рублей. По версии силовиков, как минимум часть этих денег Дьякову мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен его оговорил под давлением следствия.

Делом Дьякова занимается ФСБ. Обысками у него и других статусных екатеринбургских силовиков руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев. В свое время он задерживал министра экономического развития Алексея Улюкаева, сахалинского губернатора Александра Хорошавина, главу Кировской области Никиту Белых и братьев-бизнесменов Магомедовых.

Агентство обратилось за комментарием в свердловское управление ФСБ. Там заявили, что не располагают информацией по теме. Оперативно связаться с адвокатом Дьякова Натальей Пильганской по имеющемуся у редакции номеру не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению во взятке, мог дать показания на двух высокопоставленных сотрудников регионального УФСБ. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Дьяков сдал двух чекистов. Они занимают руководящие посты», — передал собеседник агентства. Какую именно информацию о спецслужбистах озвучил Дьяков, источник пояснить затруднился. Собеседник предположил, что она может быть не связана с его уголовным делом. Сам полицейский находится под следствием с мая, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 200 миллионов рублей. По версии силовиков, как минимум часть этих денег Дьякову мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен его оговорил под давлением следствия. Делом Дьякова занимается ФСБ. Обысками у него и других статусных екатеринбургских силовиков руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев. В свое время он задерживал министра экономического развития Алексея Улюкаева, сахалинского губернатора Александра Хорошавина, главу Кировской области Никиту Белых и братьев-бизнесменов Магомедовых. Агентство обратилось за комментарием в свердловское управление ФСБ. Там заявили, что не располагают информацией по теме. Оперативно связаться с адвокатом Дьякова Натальей Пильганской по имеющемуся у редакции номеру не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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