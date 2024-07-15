15 июля 2024

В Екатеринбурге стали чаще строить апартаменты, показываем самые дорогие. Фото

«Объектив»: в Екатеринбурге в пять раз выросло предложение апартаментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты, интерьер
Самые дорогие апартаменты продают в башне «Исеть» за 71,5 миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге за год в пять раз выросло предложение апартаментов, об этом URA.RU рассказали в сервисе аналитики рынка первичной недвижимости «Объектив». Корреспондент изучил, сколько в среднем стоит купить такие квартиры в уральской столице, подробнее о самых дорогих — в подборке агентства.

«За последние 12 месяцев предложение проектов апарт-формата выросло в пять раз. В 2023 году покупатели могли выбирать недвижимость только из двух проектов, а в 2024 году добавилось еще три реализованных комплекса», — говорится в релизе. По данным сервиса «Объектив», квадратный метр в апартаментах Екатеринбурга стоит в среднем около 232,6 тысяч рублей, это на 51,7% выше стоимости одного квадратного метра в новостройках.

Судя по данным сервиса «Авито» самые дорогие апартаменты в Екатеринбурге стоят 71,5 миллиона рублей и расположены в жилом комплексе «Башня Исеть» на 30 этаже. Один квадратный метр жилплощади стоит 551,6 тысяч рублей. В апартаментах две спальни, три санузла, гардеробная.

При покупке в апартаментах останется вся мебель и декор
При покупке в апартаментах останется вся мебель и декор

В этом же жилом комплексе продают двухкомнатные апартаменты на 37 этаже. Стоимость — 40 миллионов рублей, а квадратный метр стоит 498,7 тысяч рублей. В апартаментах панорамные окна и гардеробная.

В доме есть фитнес-клуб и бассейн
В доме есть фитнес-клуб и бассейн

Двухкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Огни Екатеринбурга» продают за 32,3 миллиона рублей (один квадратный метр стоит 369,1 тысяч рублей). Окна апартаментов панорамные, выходят на Исеть, улицу Белинского, строящуюся ледовую арену «УГМК». Квартира находится на 19 этаже.

В апартаментах выполнен ремонт по дизайн-проекту
В апартаментах выполнен ремонт по дизайн-проекту

Также в Екатеринбурге можно найти объявления о продаже апартаментов без мебели, внутри присутствует черновая отделка или квартиры только на этапе застройки. Например, проект четырехкомнатных апартаментов на Октябрьской площади в клубном доме Most стоит 55 миллионов рублей (один квадратный метр обойдется в 335,7 тысяч рублей).

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В Екатеринбурге за год в пять раз выросло предложение апартаментов, об этом URA.RU рассказали в сервисе аналитики рынка первичной недвижимости «Объектив». Корреспондент изучил, сколько в среднем стоит купить такие квартиры в уральской столице, подробнее о самых дорогих — в подборке агентства. «За последние 12 месяцев предложение проектов апарт-формата выросло в пять раз. В 2023 году покупатели могли выбирать недвижимость только из двух проектов, а в 2024 году добавилось еще три реализованных комплекса», — говорится в релизе. По данным сервиса «Объектив», квадратный метр в апартаментах Екатеринбурга стоит в среднем около 232,6 тысяч рублей, это на 51,7% выше стоимости одного квадратного метра в новостройках. Судя по данным сервиса «Авито» самые дорогие апартаменты в Екатеринбурге стоят 71,5 миллиона рублей и расположены в жилом комплексе «Башня Исеть» на 30 этаже. Один квадратный метр жилплощади стоит 551,6 тысяч рублей. В апартаментах две спальни, три санузла, гардеробная. В этом же жилом комплексе продают двухкомнатные апартаменты на 37 этаже. Стоимость — 40 миллионов рублей, а квадратный метр стоит 498,7 тысяч рублей. В апартаментах панорамные окна и гардеробная. Двухкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Огни Екатеринбурга» продают за 32,3 миллиона рублей (один квадратный метр стоит 369,1 тысяч рублей). Окна апартаментов панорамные, выходят на Исеть, улицу Белинского, строящуюся ледовую арену «УГМК». Квартира находится на 19 этаже. Также в Екатеринбурге можно найти объявления о продаже апартаментов без мебели, внутри присутствует черновая отделка или квартиры только на этапе застройки. Например, проект четырехкомнатных апартаментов на Октябрьской площади в клубном доме Most стоит 55 миллионов рублей (один квадратный метр обойдется в 335,7 тысяч рублей).
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