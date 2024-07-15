В Симе (Челябинская область) при пожаре в одной из квартир погиб ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, его тело нашли при ликвидации возгорания.
«В пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там отметили, что мать ребенка успела выйти на улицу и спастись. Мужчина, проживающий по соседству, получил травмы и был передан врачам.
Избежать трагедии мог помочь пожарный извещатель. К сожалению, квартира не была им оборудована.
Всего при ликвидации пожара было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.
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