В Симе при пожаре нашли тело ребенка. Видео

16 июля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Тело ребенка обнаружили прибывшие на место пожарные Фото: Илья Московец © URA.RU В Симе (Челябинская область) при пожаре в одной из квартир погиб ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, его тело нашли при ликвидации возгорания. «В пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что мать ребенка успела выйти на улицу и спастись. Мужчина, проживающий по соседству, получил травмы и был передан врачам. Избежать трагедии мог помочь пожарный извещатель. К сожалению, квартира не была им оборудована. Всего при ликвидации пожара было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Симе (Челябинская область) при пожаре в одной из квартир погиб ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, его тело нашли при ликвидации возгорания. «В пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что мать ребенка успела выйти на улицу и спастись. Мужчина, проживающий по соседству, получил травмы и был передан врачам. Избежать трагедии мог помочь пожарный извещатель. К сожалению, квартира не была им оборудована. Всего при ликвидации пожара было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.