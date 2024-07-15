15 июля 2024

В Симе при пожаре нашли тело ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
Тело ребенка обнаружили прибывшие на место пожарные Фото:

В Симе (Челябинская область) при пожаре в одной из квартир погиб ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, его тело нашли при ликвидации возгорания.

«В пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что мать ребенка успела выйти на улицу и спастись. Мужчина, проживающий по соседству, получил травмы и был передан врачам.

Избежать трагедии мог помочь пожарный извещатель. К сожалению, квартира не была им оборудована.

Всего при ликвидации пожара было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

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В Симе (Челябинская область) при пожаре в одной из квартир погиб ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, его тело нашли при ликвидации возгорания. «В пятиэтажке загорелись вещи. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на первом этаже. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что мать ребенка успела выйти на улицу и спастись. Мужчина, проживающий по соседству, получил травмы и был передан врачам. Избежать трагедии мог помочь пожарный извещатель. К сожалению, квартира не была им оборудована. Всего при ликвидации пожара было задействовано 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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