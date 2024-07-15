Для съемок фильма «Аэропорт» в Перми перекроют дорогу

В Перми 17 июля закроют движение на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода. Делается это для съемок фильма «Аэропорт», пояснили в минтрансе Пермского края.
«С 09:00 до 17:00 17 июля на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода Перми (на участке от улицы Ракитной до Восточного обхода) будет временно прекращено движение всех видов транспорта. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при съемках художественного фильма „Аэропорт“», — сообщает минтранс в Telegram.
Ленту «Аэропорт» снимает в Перми продюсерский центр «Клевафильм». Он получил на это субсидию из бюджета региона.
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