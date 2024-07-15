15 июля 2024

Для съемок фильма «Аэропорт» в Перми перекроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу закроют для киношников
Дорогу закроют для киношников Фото:

В Перми 17 июля закроют движение на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода. Делается это для съемок фильма «Аэропорт», пояснили в минтрансе Пермского края.

«С 09:00 до 17:00 17 июля на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода Перми (на участке от улицы Ракитной до Восточного обхода) будет временно прекращено движение всех видов транспорта. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при съемках художественного фильма „Аэропорт“», — сообщает минтранс в Telegram.

Ленту «Аэропорт» снимает в Перми продюсерский центр «Клевафильм». Он получил на это субсидию из бюджета региона. 

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В Перми 17 июля закроют движение на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода. Делается это для съемок фильма «Аэропорт», пояснили в минтрансе Пермского края. «С 09:00 до 17:00 17 июля на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода Перми (на участке от улицы Ракитной до Восточного обхода) будет временно прекращено движение всех видов транспорта. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при съемках художественного фильма „Аэропорт“», — сообщает минтранс в Telegram. Ленту «Аэропорт» снимает в Перми продюсерский центр «Клевафильм». Он получил на это субсидию из бюджета региона. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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