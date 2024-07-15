Замглавы Тюмени Вагин заявился на конкурс за пост главы Тобольска

Петр Вагин подал документы в конкурсную комиссию
Замглавы Тюмени Вагин заявился на конкурс на должность мэра Тобольска. Вчера чиновник посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию, сообщают источники URA.RU.
«Вчера Петра Вагина видели в Тобольске. Он подал документы на участие в конкурсе за место главы города», — рассказал инсайдер.
Ранее Вагин публично заявлял, что не намерен становиться градоначальником. На данный момент у него есть только один конкурент — бывший участник СВО Анатолий Климов, который также претендует на должность мэра Тобольска.
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