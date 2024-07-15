15 июля 2024

Замглавы Тюмени Вагин заявился на конкурс за пост главы Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Петр Вагин подал документы в конкурсную комиссию
Петр Вагин подал документы в конкурсную комиссию Фото:

Замглавы Тюмени Вагин заявился на конкурс на должность мэра Тобольска. Вчера чиновник посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию, сообщают источники URA.RU.

«Вчера Петра Вагина видели в Тобольске. Он подал документы на участие в конкурсе за место главы города», — рассказал инсайдер.

Ранее Вагин публично заявлял, что не намерен становиться градоначальником. На данный момент у него есть только один конкурент — бывший участник СВО Анатолий Климов, который также претендует на должность мэра Тобольска.

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Замглавы Тюмени Вагин заявился на конкурс на должность мэра Тобольска. Вчера чиновник посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию, сообщают источники URA.RU. «Вчера Петра Вагина видели в Тобольске. Он подал документы на участие в конкурсе за место главы города», — рассказал инсайдер. Ранее Вагин публично заявлял, что не намерен становиться градоначальником. На данный момент у него есть только один конкурент — бывший участник СВО Анатолий Климов, который также претендует на должность мэра Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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