15 июля 2024

Тюменцы получат больше денег на газификацию своего жилья

В Тюменской области до 156 000 рублей увеличили выплаты на льготную газификацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Программу льготной газификации расширили
Программу льготной газификации расширили Фото:
новость из сюжета
Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

В Тюменской области сумму выплаты для льготной газификации жилья увеличили со 130 до 156 тысяч рублей. Соответствующее решение подписано губернатором Александром Моором и опубликовано на официальном портале. Также в число получателей поддержки включили лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами.

«Размер социальной поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, предоставляемой гражданину, определяется исходя из фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого дома (квартиры), но не более 156 000 рублей независимо от количества имеющих право на социальную поддержку граждан, проживающих в жилье», — следует из документа. Ранее максимальная выплата составляла 130 000.

Кроме того, власти расширили список получателей помощи. В него включили лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.

Деньги выделяют на компенсацию уже понесенных затрат, либо на оплату предстоящих работ. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление.

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В Тюменской области сумму выплаты для льготной газификации жилья увеличили со 130 до 156 тысяч рублей. Соответствующее решение подписано губернатором Александром Моором и опубликовано на официальном портале. Также в число получателей поддержки включили лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами. «Размер социальной поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, предоставляемой гражданину, определяется исходя из фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого дома (квартиры), но не более 156 000 рублей независимо от количества имеющих право на социальную поддержку граждан, проживающих в жилье», — следует из документа. Ранее максимальная выплата составляла 130 000. Кроме того, власти расширили список получателей помощи. В него включили лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. Деньги выделяют на компенсацию уже понесенных затрат, либо на оплату предстоящих работ. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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