ФСБ поймала жителя ХМАО, который обокрал четыре банка

ФСБ поймала жителя Сургута, который вместе с подельниками похитил деньги у четырех банков. Мошенники также пытались отмыть похищенные средства, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.
«Житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 миллионов рублей. Далее на большую часть похишенных заемных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа», — говорится в сообщении.
Спустя время злоумышленник оформил сделки по отчуждению от имущества, которое приобрел на похищенные средства и признал себя банкротом. Сейчас следователи СУ УМВД России по Тюменской области расследуют восемь уголовных дел из-за мошенничества в особо крупном размере. Сургутянину грозит лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
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