15 июля 2024

ФСБ поймала жителя ХМАО, который обокрал четыре банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с подельниками сургутянин похитил деньги у четырех банков
Вместе с подельниками сургутянин похитил деньги у четырех банков Фото:

ФСБ поймала жителя Сургута, который вместе с подельниками похитил деньги у четырех банков. Мошенники также пытались отмыть похищенные средства, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.

«Житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 миллионов рублей. Далее на большую часть похишенных заемных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа», — говорится в сообщении.

Спустя время злоумышленник оформил сделки по отчуждению от имущества, которое приобрел на похищенные средства и признал себя банкротом. Сейчас следователи СУ УМВД России по Тюменской области расследуют восемь уголовных дел из-за мошенничества в особо крупном размере. Сургутянину грозит лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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ФСБ поймала жителя Сургута, который вместе с подельниками похитил деньги у четырех банков. Мошенники также пытались отмыть похищенные средства, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области. «Житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 миллионов рублей. Далее на большую часть похишенных заемных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа», — говорится в сообщении. Спустя время злоумышленник оформил сделки по отчуждению от имущества, которое приобрел на похищенные средства и признал себя банкротом. Сейчас следователи СУ УМВД России по Тюменской области расследуют восемь уголовных дел из-за мошенничества в особо крупном размере. Сургутянину грозит лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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