Помилованный Путиным военный лишился миллионов, приехав в Екатеринбург

16 июля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мужчина написал заявление о краже денег в ОП-12 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге у военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным, украли 3,6 млн рублей. В столицу Урала боец прилетел в начале июля из зоны спецоперации на Украине, чтобы подписать рапорт на отпуск. Подробности истории URA.RU рассказал осведомленный источник. Солдат родом из Кузбасса (Кемеровская область). В 2019 году суд назначил ему десять лет лишения свободы за убийство. Спустя три года он был помилован и отправился в зону боевых действий. «В Кольцово к военному подошел незнакомец и представился таксистом. Он убедил бойца, что в воинской части никого нет и предложил ему помочь снять квартиру. Он привез его к знакомой, где солдат прожил трое суток. После этого таксист отвез его до части и начал таскать по другим съемным квартирам. Затем он забрал телефон у военного под предлогом, чтобы тот не потратил все деньги с карточки», — поделился инсайдер агентства. По его словам, через пару дней таксист позвал военного и своего товарища в сауну. «Пригласили к себе массажистку, а расплачивались за все средствами бойца. В какой-то момент военный уснул, а проснувшись, никого из присутствующих больше не видел», — продолжил собеседник. Сейчас военный живет на съемной квартире в Екатеринбурге. То, что он лишился денег, понял лишь тогда, когда смог зайти в приложение онлайн-банка. Там он увидел, что с его счета было совершено несколько переводов на сумму от 1200 рублей до полумиллиона. Украденные деньги он получил от государства в марте — в связи с ранением. Мужчина написал заявление в отдел полиции №12. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у военного, помилованного российским президентом Владимиром Путиным, украли 3,6 млн рублей. В столицу Урала боец прилетел в начале июля из зоны спецоперации на Украине, чтобы подписать рапорт на отпуск. Подробности истории URA.RU рассказал осведомленный источник. Солдат родом из Кузбасса (Кемеровская область). В 2019 году суд назначил ему десять лет лишения свободы за убийство. Спустя три года он был помилован и отправился в зону боевых действий. «В Кольцово к военному подошел незнакомец и представился таксистом. Он убедил бойца, что в воинской части никого нет и предложил ему помочь снять квартиру. Он привез его к знакомой, где солдат прожил трое суток. После этого таксист отвез его до части и начал таскать по другим съемным квартирам. Затем он забрал телефон у военного под предлогом, чтобы тот не потратил все деньги с карточки», — поделился инсайдер агентства. По его словам, через пару дней таксист позвал военного и своего товарища в сауну. «Пригласили к себе массажистку, а расплачивались за все средствами бойца. В какой-то момент военный уснул, а проснувшись, никого из присутствующих больше не видел», — продолжил собеседник. Сейчас военный живет на съемной квартире в Екатеринбурге. То, что он лишился денег, понял лишь тогда, когда смог зайти в приложение онлайн-банка. Там он увидел, что с его счета было совершено несколько переводов на сумму от 1200 рублей до полумиллиона. Украденные деньги он получил от государства в марте — в связи с ранением. Мужчина написал заявление в отдел полиции №12. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.