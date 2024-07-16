В российском регионе остались без света 115 тысяч человек

Глава Бурятии заявил об отключении электричества у 115 тысяч человек

Отключения связаны с отключениями энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Республике Бурятия пропало электричество у более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«По состоянию на 18.45 (мест) под отключением частично 7 Муниципальное образование и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек», — написал Цыденов в Telegram . Сбои в работе связаны с отключениями первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Станция вырабатывает электричество не только для Бурятии, но и для Забайкальского края.