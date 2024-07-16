В российском регионе остались без света 115 тысяч человек

Глава Бурятии заявил об отключении электричества у 115 тысяч человек
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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Отключения связаны с отключениями энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС Фото:

В Республике Бурятия пропало электричество у более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«По состоянию на 18.45 (мест) под отключением частично 7 Муниципальное образование и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек», — написал Цыденов в Telegram. Сбои в работе связаны с отключениями первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Станция вырабатывает электричество не только для Бурятии, но и для Забайкальского края.

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В Республике Бурятия пропало электричество у более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. «По состоянию на 18.45 (мест) под отключением частично 7 Муниципальное образование и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек», — написал Цыденов в Telegram. Сбои в работе связаны с отключениями первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Станция вырабатывает электричество не только для Бурятии, но и для Забайкальского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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