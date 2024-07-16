Челябинца, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

16 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя поселка Рощино (Челябинская область), обвиняемого в убийстве супруги, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей минимум два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после содеянного мужчина самостоятельно явился в дежурную часть полиции. Там он заявил о произошедшем и полностью признал вину. Мужчина зарезал жену в ходе семейного конфликта. По данным следствия, он ударил ее ножом не менее восьми раз. Женщина скончалась на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя поселка Рощино (Челябинская область), обвиняемого в убийстве супруги, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей минимум два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после содеянного мужчина самостоятельно явился в дежурную часть полиции. Там он заявил о произошедшем и полностью признал вину. Мужчина зарезал жену в ходе семейного конфликта. По данным следствия, он ударил ее ножом не менее восьми раз. Женщина скончалась на месте.