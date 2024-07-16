Челябинца, обвиняемого в убийстве жены, отправили в СИЗО

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Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину в СИЗО Фото:

Жителя поселка Рощино (Челябинская область), обвиняемого в убийстве супруги, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей минимум два месяца.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после содеянного мужчина самостоятельно явился в дежурную часть полиции. Там он заявил о произошедшем и полностью признал вину.

Мужчина зарезал жену в ходе семейного конфликта. По данным следствия, он ударил ее ножом не менее восьми раз. Женщина скончалась на месте.

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Жителя поселка Рощино (Челябинская область), обвиняемого в убийстве супруги, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей минимум два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после содеянного мужчина самостоятельно явился в дежурную часть полиции. Там он заявил о произошедшем и полностью признал вину. Мужчина зарезал жену в ходе семейного конфликта. По данным следствия, он ударил ее ножом не менее восьми раз. Женщина скончалась на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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