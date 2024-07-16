Опубликованы эскизы новой набережной в Екатеринбурге

16 июля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Закончить работы по набережной планируют в 2025 году Фото: telegram-канал Алексея Орлова Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал эскизы благоустроенной набережной Верх-Исетского пруда, где разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Завершить работы на северном берегу планируют к концу лета 2025-го. Сам же объект будет функционировать круглый год, рассказал мэр. По его словам, благоустройство набережной стартует уже этим летом. «На почти трех гектарах мы создадим комплекс для спорта и отдыха „Территория ветра“. Помимо пирса, базы для кайтсерфинга и прогулочной зоны, там будут обустроены площадки для волейбола, воркаута, зоны для детей и барбекю, а специально отведенное пространство займет фудкорт», — отметил глава города. На заброшенную локацию Орлов обратил внимание в 2022-м. Формальным поводом для его визита туда стала жалоба кайтсерферов в telegram-канале Орлова. Неформальной же причиной возникновения интереса называют то, что досуг на северном берегу пруда любит проводить муж статусной свердловской чиновницы. Прежнюю версию проекта презентовали в мае 2023-го на базе творческого кластера «Домна». Среди защитников проекта был звездный участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков. telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал эскизы благоустроенной набережной Верх-Исетского пруда, где разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Завершить работы на северном берегу планируют к концу лета 2025-го. Сам же объект будет функционировать круглый год, рассказал мэр. По его словам, благоустройство набережной стартует уже этим летом. «На почти трех гектарах мы создадим комплекс для спорта и отдыха „Территория ветра“. Помимо пирса, базы для кайтсерфинга и прогулочной зоны, там будут обустроены площадки для волейбола, воркаута, зоны для детей и барбекю, а специально отведенное пространство займет фудкорт», — отметил глава города. На заброшенную локацию Орлов обратил внимание в 2022-м. Формальным поводом для его визита туда стала жалоба кайтсерферов в telegram-канале Орлова. Неформальной же причиной возникновения интереса называют то, что досуг на северном берегу пруда любит проводить муж статусной свердловской чиновницы. Прежнюю версию проекта презентовали в мае 2023-го на базе творческого кластера «Домна». Среди защитников проекта был звездный участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков.