Опубликованы эскизы новой набережной в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал эскизы благоустроенной набережной Верх-Исетского пруда, где разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Завершить работы на северном берегу планируют к концу лета 2025-го. Сам же объект будет функционировать круглый год, рассказал мэр.
По его словам, благоустройство набережной стартует уже этим летом. «На почти трех гектарах мы создадим комплекс для спорта и отдыха „Территория ветра“. Помимо пирса, базы для кайтсерфинга и прогулочной зоны, там будут обустроены площадки для волейбола, воркаута, зоны для детей и барбекю, а специально отведенное пространство займет фудкорт», — отметил глава города.
На заброшенную локацию Орлов обратил внимание в 2022-м. Формальным поводом для его визита туда стала жалоба кайтсерферов в telegram-канале Орлова. Неформальной же причиной возникновения интереса называют то, что досуг на северном берегу пруда любит проводить муж статусной свердловской чиновницы.
Прежнюю версию проекта презентовали в мае 2023-го на базе творческого кластера «Домна». Среди защитников проекта был звездный участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков.
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