В челябинских городах в День металлурга ограничат продажу спиртного

17 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске продажа алкоголя будет осуществляться в штатном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU В городах Челябинской области на время празднования Дня металлурга ограничат продажу алкогольной продукции. Речь идет о магазинах, которые расположены непосредственно рядом с местом проведения массовых мероприятий — на территории парка «Притяжение». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах муниципалитетов Челябинской области. «В Магнитогорске в празднование Дня металлурга, 19 июля, продажи алкогольной продукции на территории, прилегающей к арене „Металлург“, не будет. Разрешена продажа только безалкогольных напитков. На стадии согласования находится вопрос о продаже спиртного в самой арене „Металлург“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева пояснила, что в Кыштыме уже на протяжении нескольких лет магазины в районе проведения праздника, в этот день спиртным не торгуют. Алкоголь с собой проносить запрещено. Для этого выставляются дежурные посты, которые проверяют возможное наличие спиртного. В Магнитогорске празднование Дня металлурга будет проходить три дня — с 20 по 21 июля на территории парка «Притяжение». Там распитие и продажа алкоголя запрещена и в обычные дни. «В Карабаше вышло постановление о том, что в 300 метрах от места проведения Дня металлурга продажа алкоголя магазинам не рекомендуется. А на территории Центральной площади распитие спиртного запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Карабаша. В Челябинске же запрета на продажу алкоголя не будет. В пресс-службе областного центра URA.RU сообщили, что обычно не обращаются с таким предложением торговым сетям и магазинам. «В Сатке в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ продажа алкоголя в местах массового скопления людей будет ограничена», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Сатки. Запрет будет действовать на магазины находящиеся в 30 метрах от места празднования. В этом году с Днем металлурга Челябинскую область приедут поздравить известные русские исполнители: Клава Кока, «Елка», Стас Костюшкин, «Иванушки International» и другие. Праздники в регионе начнутся с 17 июля и продляться до 21 июля. Челябинцев ждут мастер-классы, игры и конкурсы, а также вечерние фейерверки. Подробнее о запланированных мероприятиях на День металлурга в Челябинской области — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах Челябинской области на время празднования Дня металлурга ограничат продажу алкогольной продукции. Речь идет о магазинах, которые расположены непосредственно рядом с местом проведения массовых мероприятий — на территории парка «Притяжение». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах муниципалитетов Челябинской области. «В Магнитогорске в празднование Дня металлурга, 19 июля, продажи алкогольной продукции на территории, прилегающей к арене „Металлург“, не будет. Разрешена продажа только безалкогольных напитков. На стадии согласования находится вопрос о продаже спиртного в самой арене „Металлург“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева пояснила, что в Кыштыме уже на протяжении нескольких лет магазины в районе проведения праздника, в этот день спиртным не торгуют. Алкоголь с собой проносить запрещено. Для этого выставляются дежурные посты, которые проверяют возможное наличие спиртного. В Магнитогорске празднование Дня металлурга будет проходить три дня — с 20 по 21 июля на территории парка «Притяжение». Там распитие и продажа алкоголя запрещена и в обычные дни. «В Карабаше вышло постановление о том, что в 300 метрах от места проведения Дня металлурга продажа алкоголя магазинам не рекомендуется. А на территории Центральной площади распитие спиртного запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Карабаша. В Челябинске же запрета на продажу алкоголя не будет. В пресс-службе областного центра URA.RU сообщили, что обычно не обращаются с таким предложением торговым сетям и магазинам. «В Сатке в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ продажа алкоголя в местах массового скопления людей будет ограничена», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Сатки. Запрет будет действовать на магазины находящиеся в 30 метрах от места празднования. В этом году с Днем металлурга Челябинскую область приедут поздравить известные русские исполнители: Клава Кока, «Елка», Стас Костюшкин, «Иванушки International» и другие. Праздники в регионе начнутся с 17 июля и продляться до 21 июля. Челябинцев ждут мастер-классы, игры и конкурсы, а также вечерние фейерверки. Подробнее о запланированных мероприятиях на День металлурга в Челябинской области — в материале URA.RU.