MK.RU: в СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокусе»

16 июля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Контакты между исполнителями теракта в «Крокусе» категорически запрещены в СИЗО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU. «В один из дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки», — пишет издание со ссылкой на свой источник. Утверждается, что после инцидента было принято решение сократить контакты террористов с персоналом СИЗО. Однако официально эта информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Москве. Ответ на него ожидается. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». Все они содержатся в разных камерах, а любая коммуникация между ними строго запрещена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU. «В один из дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки», — пишет издание со ссылкой на свой источник. Утверждается, что после инцидента было принято решение сократить контакты террористов с персоналом СИЗО. Однако официально эта информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Москве. Ответ на него ожидается. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». Все они содержатся в разных камерах, а любая коммуникация между ними строго запрещена.