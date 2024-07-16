MK.RU: в СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокусе»

В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU.
«В один из дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки», —
Утверждается, что после инцидента было принято решение сократить контакты террористов с персоналом СИЗО. Однако официально эта информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Москве. Ответ на него ожидается.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». Все они содержатся в разных камерах, а любая коммуникация между ними строго запрещена.
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