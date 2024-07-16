MK.RU: в СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Контакты между исполнителями теракта в «Крокусе» категорически запрещены в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU.

«В один из дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что после инцидента было принято решение сократить контакты террористов с персоналом СИЗО. Однако официально эта информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Москве. Ответ на него ожидается.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». Все они содержатся в разных камерах, а любая коммуникация между ними строго запрещена.

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В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU. «В один из дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки», — пишет издание со ссылкой на свой источник. Утверждается, что после инцидента было принято решение сократить контакты террористов с персоналом СИЗО. Однако официально эта информация не подтверждена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Москве. Ответ на него ожидается. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек. Многие из них, в том числе четверо исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». Все они содержатся в разных камерах, а любая коммуникация между ними строго запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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