Baza: прокурор из Северной Осетии изнасиловал подчиненную

В Северной Осетии высокопоставленный прокурор изнасиловал свою подчиненную и был задержан. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии задержан за изнасилование подчиненной», — написал telegram-канал Baza. Там сообщили о показаниях девушки, которая утверждает, что мужчина подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры Северной Осетии.
По данным канала, девушка занимает должность старшего прокурора. После окончания рабочего дня 2 июля начальник вызвал ее в кабинет, где начал приставать и склонять к близости. Мария (имя изменено) предполагает, что он подсыпал ей что-то в напиток, после чего она была не в силах сопротивляться.
По словам потерпевшей, руководство требовало ее не писать заявление, а сам прокурор пытался откупиться одним миллионом рублей. Мария написала заявление и передала деньги в качестве доказательств. Мужчина уволился, однако 16 июля его задержали и возбудили уголовное дело об изнасиловании.
URA.RU направило запрос в прокуратуру Северной Осетии для уточнения информации. Ответ ожидается.
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