Baza: прокурор из Северной Осетии изнасиловал подчиненную

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Прокурор из Северной Осетии изнасиловал подчиненную
Прокурор из Северной Осетии изнасиловал подчиненную Фото:

В Северной Осетии высокопоставленный прокурор изнасиловал свою подчиненную и был задержан. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

«Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии задержан за изнасилование подчиненной», — написал telegram-канал Baza. Там сообщили о показаниях девушки, которая утверждает, что мужчина подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры Северной Осетии.

По данным канала, девушка занимает должность старшего прокурора. После окончания рабочего дня 2 июля начальник вызвал ее в кабинет, где начал приставать и склонять к близости. Мария (имя изменено) предполагает, что он подсыпал ей что-то в напиток, после чего она была не в силах сопротивляться. 

По словам потерпевшей, руководство требовало ее не писать заявление, а сам прокурор пытался откупиться одним миллионом рублей. Мария написала заявление и передала деньги в качестве доказательств. Мужчина уволился, однако 16 июля его задержали и возбудили уголовное дело об изнасиловании. 

URA.RU направило запрос в прокуратуру Северной Осетии для уточнения информации. Ответ ожидается. 

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В Северной Осетии высокопоставленный прокурор изнасиловал свою подчиненную и был задержан. Об этом сообщили в telegram-каналах.  «Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии задержан за изнасилование подчиненной», — написал telegram-канал Baza. Там сообщили о показаниях девушки, которая утверждает, что мужчина подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры Северной Осетии. По данным канала, девушка занимает должность старшего прокурора. После окончания рабочего дня 2 июля начальник вызвал ее в кабинет, где начал приставать и склонять к близости. Мария (имя изменено) предполагает, что он подсыпал ей что-то в напиток, после чего она была не в силах сопротивляться.  По словам потерпевшей, руководство требовало ее не писать заявление, а сам прокурор пытался откупиться одним миллионом рублей. Мария написала заявление и передала деньги в качестве доказательств. Мужчина уволился, однако 16 июля его задержали и возбудили уголовное дело об изнасиловании.  URA.RU направило запрос в прокуратуру Северной Осетии для уточнения информации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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