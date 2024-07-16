BFMTV: Макрон принял отставку премьера Франции Атталя

16 июля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Габриэль Атталя будет выполнять функции премьера до назначения нового правительства Франции Фото: AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя вместе с правительством. Об этом сообщило BFMTV. «Эммануэль Макрон принял отставку правительства Атталя», — сообщило агентство BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что премьер продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства. Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, тогда как первое место занял «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. После этого президент отсрочил отставку премьер-министра страны, попросив его временно остаться на своем посту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя вместе с правительством. Об этом сообщило BFMTV. «Эммануэль Макрон принял отставку правительства Атталя», — сообщило агентство BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что премьер продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства. Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, тогда как первое место занял «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. После этого президент отсрочил отставку премьер-министра страны, попросив его временно остаться на своем посту.