BFMTV: Макрон принял отставку премьера Франции Атталя

Габриэль Атталя будет выполнять функции премьера до назначения нового правительства ФранцииФото: AP/TASS
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя вместе с правительством. Об этом сообщило BFMTV.
«Эммануэль Макрон принял отставку правительства Атталя», — сообщило агентство BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что премьер продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства.
Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, тогда как первое место занял «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. После этого президент отсрочил отставку премьер-министра страны, попросив его временно остаться на своем посту.
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя вместе с правительством. Об этом сообщило BFMTV. «Эммануэль Макрон принял отставку правительства Атталя», — сообщило агентство BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что премьер продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства. Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, тогда как первое место занял «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. После этого президент отсрочил отставку премьер-министра страны, попросив его временно остаться на своем посту.