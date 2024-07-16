Лавров лично обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Венгрии

16 июля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Лавров напомнил венгерскому коллеге о важности соблюдения договоренностей Путина с Орбаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию вокруг Украины и отметил важность выполнения договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Информация об этом опубликована на официальном сайте российского министерства. «16 июля в Нью-Йорке „на полях“ Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию состоялась встреча министра иностранных дел РФ С. В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в рамках переговоров обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Орбана. Кроме того, была подчеркнута недопустимость нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. Также представители России и Венгрии подтвердили важность сотрудничества в энергетической сфере. Ранее, 5 июля, премьер Венгрии прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с российским президентом. Встреча была организована в рамках мирной миссии Орбана, призванной найти способы разрешения конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию вокруг Украины и отметил важность выполнения договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Информация об этом опубликована на официальном сайте российского министерства. «16 июля в Нью-Йорке „на полях“ Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию состоялась встреча министра иностранных дел РФ С. В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в рамках переговоров обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Орбана. Кроме того, была подчеркнута недопустимость нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. Также представители России и Венгрии подтвердили важность сотрудничества в энергетической сфере. Ранее, 5 июля, премьер Венгрии прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с российским президентом. Встреча была организована в рамках мирной миссии Орбана, призванной найти способы разрешения конфликта на Украине.