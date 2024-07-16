Лавров лично обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Венгрии

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, путин владимир, лавров сергей
Лавров напомнил венгерскому коллеге о важности соблюдения договоренностей Путина с Орбаном Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию вокруг Украины и отметил важность выполнения договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Информация об этом опубликована на официальном сайте российского министерства.

«16 июля в Нью-Йорке „на полях“ Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию состоялась встреча министра иностранных дел РФ С. В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в рамках переговоров обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Орбана.

Кроме того, была подчеркнута недопустимость нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. Также представители России и Венгрии подтвердили важность сотрудничества в энергетической сфере.

Ранее, 5 июля, премьер Венгрии прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с российским президентом. Встреча была организована в рамках мирной миссии Орбана, призванной найти способы разрешения конфликта на Украине.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию вокруг Украины и отметил важность выполнения договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Информация об этом опубликована на официальном сайте российского министерства. «16 июля в Нью-Йорке „на полях“ Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию состоялась встреча министра иностранных дел РФ С. В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в рамках переговоров обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Орбана. Кроме того, была подчеркнута недопустимость нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. Также представители России и Венгрии подтвердили важность сотрудничества в энергетической сфере. Ранее, 5 июля, премьер Венгрии прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с российским президентом. Встреча была организована в рамках мирной миссии Орбана, призванной найти способы разрешения конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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