Жители ХМАО стали заражаться личинками, проникающими под кожу при купании

В селе Каменное (Октябрьский район ХМАО) зафиксированы случаи церкариального дерматита. Он появляется из-за заражения личинками церкарий (глистов), которые проникают под кожу человека при купании. Об этом сообщили в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Нягани и Октябрьском районе.
«На территории поселения Каменное зарегистрированы случаи церкариального дерматита. … Церкарии — личинки глистов из класса трематод (сосальщиков). Длина 0,3-1 миллимер. Проникают через кожный покров и выбрасывают в кожу специфичный секрет, который вызывает токсико-аллергические реакции», — написано в группе учреждения «ВКонтакте».
Период наивысшей активности этих паразитов — июнь-август. Первые симптомы, которые появляются при заражении: волдыри, зуд, пигментация, сухой кашель и повышение температуры. Чтобы не допустить проникновения паразитов под кожу, следует избегать непроверенных водоемов, перед купанием наносить репелленты на масляной основе и сразу после выхода из воды обтираться жестким полотенцем.
Недавно хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
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