16 июля 2024

Жители ХМАО стали заражаться личинками, проникающими под кожу при купании

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО зафиксированы случаи заражения личинками церкарий
В ХМАО зафиксированы случаи заражения личинками церкарий Фото:

В селе Каменное (Октябрьский район ХМАО) зафиксированы случаи церкариального дерматита. Он появляется из-за заражения личинками церкарий (глистов), которые проникают под кожу человека при купании. Об этом сообщили в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Нягани и Октябрьском районе.

«На территории поселения Каменное зарегистрированы случаи церкариального дерматита. … Церкарии — личинки глистов из класса трематод (сосальщиков). Длина 0,3-1 миллимер. Проникают через кожный покров и выбрасывают в кожу специфичный секрет, который вызывает токсико-аллергические реакции», — написано в группе учреждения «ВКонтакте».

Период наивысшей активности этих паразитов — июнь-август. Первые симптомы, которые появляются при заражении: волдыри, зуд, пигментация, сухой кашель и повышение температуры. Чтобы не допустить проникновения паразитов под кожу, следует избегать непроверенных водоемов, перед купанием наносить репелленты на масляной основе и сразу после выхода из воды обтираться жестким полотенцем.

Недавно хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.

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В селе Каменное (Октябрьский район ХМАО) зафиксированы случаи церкариального дерматита. Он появляется из-за заражения личинками церкарий (глистов), которые проникают под кожу человека при купании. Об этом сообщили в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Нягани и Октябрьском районе. «На территории поселения Каменное зарегистрированы случаи церкариального дерматита. … Церкарии — личинки глистов из класса трематод (сосальщиков). Длина 0,3-1 миллимер. Проникают через кожный покров и выбрасывают в кожу специфичный секрет, который вызывает токсико-аллергические реакции», — написано в группе учреждения «ВКонтакте». Период наивысшей активности этих паразитов — июнь-август. Первые симптомы, которые появляются при заражении: волдыри, зуд, пигментация, сухой кашель и повышение температуры. Чтобы не допустить проникновения паразитов под кожу, следует избегать непроверенных водоемов, перед купанием наносить репелленты на масляной основе и сразу после выхода из воды обтираться жестким полотенцем. Недавно хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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