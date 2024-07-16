На Украине появится новый закон, направленный на лишение государственных наград у лиц, поддерживающих Россию. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
«Я выдвинул законопроект <...> о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду [России]. Или совершение других противоправных действий против Украины», — сообщил Зеленский в ходе выступления, видеозапись которого опубликована в его telegram-канале.
Зеленский уточнил, что инициатива касается лиц, удостоенных звания Героя Украины или награжденных орденом «За заслуги», которые в настоящее время поддерживают Россию. Также закон коснется тех, кто находится на территории РФ.
Москва ранее выразила готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако Киев законодательно запретил их проведение. Западные страны призывают Россию к диалогу, но не учитывают постоянные отказы украинской стороны от переговоров.
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