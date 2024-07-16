16 июля 2024

Зеленский лишит госнаград Украины всех, кто поддерживает Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский собирается внести законопроект, лишающий госнаград уехавших в РФ
Зеленский собирается внести законопроект, лишающий госнаград уехавших в РФ Фото:

На Украине появится новый закон, направленный на лишение государственных наград у лиц, поддерживающих Россию. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Я выдвинул законопроект <...> о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду [России]. Или совершение других противоправных действий против Украины», — сообщил Зеленский в ходе выступления, видеозапись которого опубликована в его telegram-канале.

Зеленский уточнил, что инициатива касается лиц, удостоенных звания Героя Украины или награжденных орденом «За заслуги», которые в настоящее время поддерживают Россию. Также закон коснется тех, кто находится на территории РФ.

Москва ранее выразила готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако Киев законодательно запретил их проведение. Западные страны призывают Россию к диалогу, но не учитывают постоянные отказы украинской стороны от переговоров.

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На Украине появится новый закон, направленный на лишение государственных наград у лиц, поддерживающих Россию. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. «Я выдвинул законопроект <...> о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду [России]. Или совершение других противоправных действий против Украины», — сообщил Зеленский в ходе выступления, видеозапись которого опубликована в его telegram-канале. Зеленский уточнил, что инициатива касается лиц, удостоенных звания Героя Украины или награжденных орденом «За заслуги», которые в настоящее время поддерживают Россию. Также закон коснется тех, кто находится на территории РФ. Москва ранее выразила готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако Киев законодательно запретил их проведение. Западные страны призывают Россию к диалогу, но не учитывают постоянные отказы украинской стороны от переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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