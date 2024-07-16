16 июля 2024

Мизулина назвала имя пермячки, которая победила в семейном конкурсе

Юная пермячка Василина победила в конкурсе, который организовала Мизулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина провела конкурс, посвященный семейным ценностям (архивное фото)
Мизулина провела конкурс, посвященный семейным ценностям (архивное фото) Фото:

В конкурсе, посвященном Дню семьи, победила юная Василина из Пермского края. Об этом рассказала Екатерина Мизулина, которая предложила подписчикам прислать добрые семейные истории.

«Василина, 16 лет из села Неволино Пермского края оказалась в числе победителей конкурса ко Дню семьи. Она прислала историю о своих родных людях», — отметила Мизулина в своем telegram-канале.

Мизулина пообещала победителям конкурса подарить мерчи. Она считает, что подобные мероприятия помогают молодежи отвлечься от негативных новостей.

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В конкурсе, посвященном Дню семьи, победила юная Василина из Пермского края. Об этом рассказала Екатерина Мизулина, которая предложила подписчикам прислать добрые семейные истории. «Василина, 16 лет из села Неволино Пермского края оказалась в числе победителей конкурса ко Дню семьи. Она прислала историю о своих родных людях», — отметила Мизулина в своем telegram-канале. Мизулина пообещала победителям конкурса подарить мерчи. Она считает, что подобные мероприятия помогают молодежи отвлечься от негативных новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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