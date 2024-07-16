Мизулина назвала имя пермячки, которая победила в семейном конкурсе

Мизулина провела конкурс, посвященный семейным ценностям (архивное фото)
В конкурсе, посвященном Дню семьи, победила юная Василина из Пермского края. Об этом рассказала Екатерина Мизулина, которая предложила подписчикам прислать добрые семейные истории.
«Василина, 16 лет из села Неволино Пермского края оказалась в числе победителей конкурса ко Дню семьи. Она прислала историю о своих родных людях», — отметила Мизулина в своем telegram-канале.
Мизулина пообещала победителям конкурса подарить мерчи. Она считает, что подобные мероприятия помогают молодежи отвлечься от негативных новостей.
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