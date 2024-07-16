Трамп заявил, что ему не нравятся санкции против России

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил своё недовольство санкционной политикой, которую проводит нынешняя администрация Белого дома. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.
«Я не люблю санкции», — сказал Трамп, критикуя подходы к внешней политике, в частности в отношении России. Трамп также указал на своё прохладное отношение к обороне Тайваня от потенциальной угрозы со стороны Китая и к попыткам «наказать» Россию за действия на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России носит долгосрочный характер. При этом рестрикции серьезно ударили по глобальной экономике, а не по РФ.
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