16 июля 2024

Трамп заявил, что ему не нравятся санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не поддерживает идею о "наказании" РФ за конфликт на Украине
Трамп не поддерживает идею о "наказании" РФ за конфликт на Украине Фото:

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил своё недовольство санкционной политикой, которую проводит нынешняя администрация Белого дома. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Я не люблю санкции», — сказал Трамп, критикуя подходы к внешней политике, в частности в отношении России. Трамп также указал на своё прохладное отношение к обороне Тайваня от потенциальной угрозы со стороны Китая и к попыткам «наказать» Россию за действия на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России носит долгосрочный характер. При этом рестрикции серьезно ударили по глобальной экономике, а не по РФ.

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Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил своё недовольство санкционной политикой, которую проводит нынешняя администрация Белого дома. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg. «Я не люблю санкции», — сказал Трамп, критикуя подходы к внешней политике, в частности в отношении России. Трамп также указал на своё прохладное отношение к обороне Тайваня от потенциальной угрозы со стороны Китая и к попыткам «наказать» Россию за действия на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России носит долгосрочный характер. При этом рестрикции серьезно ударили по глобальной экономике, а не по РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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