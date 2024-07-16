16 июля 2024

Минэнерго хочет расширить запрет экспорта бензина на осень

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэнерго хочет продлить запрет на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка
Минэнерго хочет продлить запрет на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка Фото:

Минэнерго предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку. 

«Ведомство выступило с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 года», но «фактически на сентябрь и октябрь», — говорится в письме Сорокина, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что расширение запрета на экспорт бензина позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке в условиях сохранения сезонного спроса на нефтепродукты а также ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах .

В период с ноября до конца года министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке.

В сентябре прошлого года Правительство России запретило экспорт бензина и дизтоплива. Данные меры направлены на стабилизацию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Продление запрета позволит сохранить стоимость бензина для российских потребителей, передает RT.

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Минэнерго предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.  «Ведомство выступило с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 года», но «фактически на сентябрь и октябрь», — говорится в письме Сорокина, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что расширение запрета на экспорт бензина позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке в условиях сохранения сезонного спроса на нефтепродукты а также ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах . В период с ноября до конца года министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. В сентябре прошлого года Правительство России запретило экспорт бензина и дизтоплива. Данные меры направлены на стабилизацию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Продление запрета позволит сохранить стоимость бензина для российских потребителей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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