Минэнерго хочет расширить запрет экспорта бензина на осень

Минэнерго предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.
«Ведомство выступило с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 года», но «фактически на сентябрь и октябрь», — говорится в письме Сорокина, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что расширение запрета на экспорт бензина позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке в условиях сохранения сезонного спроса на нефтепродукты а также ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах .
В период с ноября до конца года министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке.
В сентябре прошлого года Правительство России запретило экспорт бензина и дизтоплива. Данные меры направлены на стабилизацию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Продление запрета позволит сохранить стоимость бензина для российских потребителей, передает RT.
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