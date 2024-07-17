Разбившийся в Подмосковье самолет мог избежать крушения

Superjet 100 не прошел обязательный облет после ремонта, как того требует регламент безопасности. В случае соблюдения установленных норм, экипаж летчиков-испытателей мог бы заметить технические неисправности самолета. Это позволило бы устранить неполадки перед последним вылетом авиалайнера.
«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе <...> Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому», — рассказал собеседник ТАСС из авиационных кругов. По его словам, плановый облет после ремонта совершается специально подготовленными летчиками-испытателями. Они имеют необходимую квалификацию для диагностики неисправности самолета, нежели штатный экипаж.
Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. В результате погибли все три члена экипажа. Первоначально экстренные службы рассматривали отказ двух двигателей как одну из причин падения самолета, сообщает RT. Однако приоритетная версия катастрофы, по данным следствия, с неисправностью двигателей не связана. По данным источников «Пятого канала»» крушение могло произойти вследствие неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания. Угол атаки самолета — это критический параметр безопасности летательного аппарата, определяющий положение крыла относительно воздушного потока.
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