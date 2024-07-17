Маск объявил переезд компании SpaceX из-за ЛГБТ*

Американский бизнесмен Илон Маск объявил, что офис компании SpaceX переезжает из-за закона, связанного с проблемой сексуальной ориентации детей в школах. Об этом предприниматель заявил у себя в соцсетях.
«Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании. Потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — рассказал Маск в соцсети X.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, который обязывает школы не уведомлять родителей по поводу сексуальной ориентации без согласия на то самого ребенка, отметил Маск. Он добавил, что многие семьи могут также покинуть штат в знак протеста с такой политикой местных властей в сфере образования.
Таким образом SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас. Другие фирмы могут последовать этому примеру, пишет RT.
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