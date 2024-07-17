Маркетплейсы сообщили о риске подорожания товаров из-за рубежа

Рынок электронной торговли после грядущих поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может столкнуться со значительным осложнением и удорожанием процесса ввоза товаров, приобретенных за границей. Об этом рассказал представитель компании на рынке интернет-торговли.
«В ближайшее время страны-члены Евразийского экономического союза должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза, из-за которых может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость», — передает слова участников рынка РБК. Там добавили, что эти изменения также могут привести к невозможности ввоза определенных категорий товаров.
С вступлением в силу поправок в Таможенный кодекс товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой пока отсутствует нормативно-правовая база. Это означает, что физлица не смогут воспользоваться упрощенной процедурой ввоза товаров. Кроме того, может быть ограничен ввоз широкого перечня товаров, включая смартфоны, радионяни, лекарства, продукты питания, товары с маркировкой «Честный знак» и другие.
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