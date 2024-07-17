Россиян предупредили о взлете цен на аренду квартир

Инвестор Ходченков предупредил о взлете цен на аренду квартир на 10%

17 июля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Взлет цен на аренду квартир на 10% осенью 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на аренду жилья в Москве осенью 2024 года могут взлететь на 5-10%. Об этом сообщил основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. «Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идет приток студентов», — рассказал Ходченков « Газете.ру ». Также и в августе из-за туристов в курортных зонах и студентов в больших городах арендные ставки будут расти. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести и к снижению цен. По словам инвестора, ранее многие предпочитали взять жилье в ипотеку, так как ежемесячные платежи по ней были схожи с арендными ставками. Сейчас ипотечные платежи выросли и могут достигать 520 тысяч рублей в месяц за ту же квартиру, которая в аренду стоит 150 тысяч рублей, поэтому выгоднее будет снять жилье. Однако именно с ростом аренды жилья будут расти арендные ставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на аренду жилья в Москве осенью 2024 года могут взлететь на 5-10%. Об этом сообщил основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. «Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идет приток студентов», — рассказал Ходченков «Газете.ру». Также и в августе из-за туристов в курортных зонах и студентов в больших городах арендные ставки будут расти. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести и к снижению цен. По словам инвестора, ранее многие предпочитали взять жилье в ипотеку, так как ежемесячные платежи по ней были схожи с арендными ставками. Сейчас ипотечные платежи выросли и могут достигать 520 тысяч рублей в месяц за ту же квартиру, которая в аренду стоит 150 тысяч рублей, поэтому выгоднее будет снять жилье. Однако именно с ростом аренды жилья будут расти арендные ставки.