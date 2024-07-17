Американские ученые создали лекарство для предотвращения распространения ВИЧ

Американские ученые создали инъекционный препарат, вводимый дважды в год, для предотвращения распространения ВИЧ. Об этом сообщил Мердад Парси, доктор медицины, доктор философии, главный врач Gilead Sciences.
«При нулевом количестве случаев заражения и 100% эффективности ленакапавир, принимаемый дважды в год, продемонстрировал свой потенциал как важный новый инструмент для профилактики ВИЧ-инфекций», — сказал Парси в Нью-Йоркской информационной новостной службе, пишет
Согласно данным первого клинического испытания, препарат показал 100% эффективность в предотвращении распространения ВИЧ. Если его одобрят, то он станет одним из профилактических вариантов борьбы с ВИЧ и будет помогать искоренять этот вирус.
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