Американские ученые создали лекарство для предотвращения распространения ВИЧ

New Atlas: ученые из США создали прививку для предотвращения распространения ВИЧ
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Обсуждение в офисе проекта "Чтобы жить". Екатеринбург, тест на вич по слюне
Ученые создали вакцину для предотвращения распространения ВИЧ Фото:

Американские ученые создали инъекционный препарат, вводимый дважды в год, для предотвращения распространения ВИЧ. Об этом сообщил Мердад Парси, доктор медицины, доктор философии, главный врач Gilead Sciences.

«При нулевом количестве случаев заражения и 100% эффективности ленакапавир, принимаемый дважды в год, продемонстрировал свой потенциал как важный новый инструмент для профилактики ВИЧ-инфекций», — сказал Парси в Нью-Йоркской информационной новостной службе, пишет New Atlas.

Согласно данным первого клинического испытания, препарат показал 100% эффективность в предотвращении распространения ВИЧ. Если его одобрят, то он станет одним из профилактических вариантов борьбы с ВИЧ и будет помогать искоренять этот вирус.

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Американские ученые создали инъекционный препарат, вводимый дважды в год, для предотвращения распространения ВИЧ. Об этом сообщил Мердад Парси, доктор медицины, доктор философии, главный врач Gilead Sciences. «При нулевом количестве случаев заражения и 100% эффективности ленакапавир, принимаемый дважды в год, продемонстрировал свой потенциал как важный новый инструмент для профилактики ВИЧ-инфекций», — сказал Парси в Нью-Йоркской информационной новостной службе, пишет New Atlas. Согласно данным первого клинического испытания, препарат показал 100% эффективность в предотвращении распространения ВИЧ. Если его одобрят, то он станет одним из профилактических вариантов борьбы с ВИЧ и будет помогать искоренять этот вирус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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