В Нижневартовске судебного пристава-исполнителя заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«Сотрудницу ФССП Татьяну Белову поймали гаишники по подозрению в пьянстве за рулем. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование», — сообщил инсайдер.
Источник в силовых структурах подтвердил эту информацию. «Белову остановили сотрудники, попросили пройти медосвидетельствование, но она от него отказалась. Это было 10 июня днем, в понедельник. Пристав вела себя спокойно, не буянила», — отметил собеседник агентства.
На сайте мировых судей ХМАО размещена информация о заседании по делу об административном правонарушении. Привлекаемое лицо по ч.1. ст. 12.6 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) — Белова Т.В., инициалы совпадают с данными пристава. Заседание назначено на 17 июля. Штраф, предусмотренный указанной статьей, — до 30 тысяч рублей.
Дозвониться до Беловой по номеру, указанному на сайте управления ФССП, не удалось. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается. В УМВД ХМАО сообщили, что не могут раскрывать персональные данные фигурантов.
Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудили в отношении пристава из Нижневартовска после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. Сотрудника подозревают в превышении должностных полномочий.
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