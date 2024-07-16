Обвиняемых в даче взяток экс-мэру из ЯНАО Воронову просили отпустить под залог

17 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Защита пыталась добиться домашнего ареста для обвиняемых в даче взяток экс-замгубернатора ЯНАО Воронову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Арест бывшего главы Нового Уренгоя Воронова Исполнительного директора ООО «Проектстройсервис» Григория Нака и совладельца компании Максима Лясина просили отпустить под залог. Защита арестованных вместе с бывшим замгубернатора ЯНАО Андреем Вороновым настаивала на наличии у обвиняемых родственников на иждевении и отсутствии мотивов скрываться от следствия. Постановление суда с указанными данными имеется в распоряжении редакции. «Скрываться от следствия и суда, а равно воспрепятствовать расследованию дела, [Григорий Нак, — прим. ред.]не намерен <…> имеет на иждивении двоих малолетних детей и супругу, имеет положительную характеристику с места работы, страдает заболеваниями, требующими дообследования и лечения. В обоснование позиции о необходимости избрания меры пресечения в виде домашнего ареста представлено заявление о согласии на проживание в квартире матери», — приводятся в документе доводы защиты исполнительного директора ООО «Проекстройсервис» Григория Нака. Адвокаты арестованного вместе с Григорием Наком и экс-мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым совладельца ООО «Проектстройсервис» Максима Лясина настаивали на том, что собранные следствием материалы не подтверждают причастность Лясина к преступлению, к тому же, кроме супруги и детей он должен содержать еще и пожилых родителей. Защита уточняла, что Лясин проявлял готовность сотрудничать со следствием: не препятствовал обыску в своей квартире и явился на допрос, а скрыться из страны у обвиняемого не получится, поскольку правоохранители изъяли его загранпаспорт. Как ранее сообщало URA.RU, сына известного ямальского бизнесмена и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака — Григория Нака — вместе с Максимом Лясиным и архитектором ООО «Проектстройсервис» Эдуардом Полянским арестовали 3 июля по обвинению в даче крупной взятки должностному лицу. Перед ними Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-замгубернатора ЯНАО и бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнительного директора ООО «Проектстройсервис» Григория Нака и совладельца компании Максима Лясина просили отпустить под залог. Защита арестованных вместе с бывшим замгубернатора ЯНАО Андреем Вороновым настаивала на наличии у обвиняемых родственников на иждевении и отсутствии мотивов скрываться от следствия. Постановление суда с указанными данными имеется в распоряжении редакции. «Скрываться от следствия и суда, а равно воспрепятствовать расследованию дела, [Григорий Нак, — прим. ред.]не намерен <…> имеет на иждивении двоих малолетних детей и супругу, имеет положительную характеристику с места работы, страдает заболеваниями, требующими дообследования и лечения. В обоснование позиции о необходимости избрания меры пресечения в виде домашнего ареста представлено заявление о согласии на проживание в квартире матери», — приводятся в документе доводы защиты исполнительного директора ООО «Проекстройсервис» Григория Нака. Адвокаты арестованного вместе с Григорием Наком и экс-мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым совладельца ООО «Проектстройсервис» Максима Лясина настаивали на том, что собранные следствием материалы не подтверждают причастность Лясина к преступлению, к тому же, кроме супруги и детей он должен содержать еще и пожилых родителей. Защита уточняла, что Лясин проявлял готовность сотрудничать со следствием: не препятствовал обыску в своей квартире и явился на допрос, а скрыться из страны у обвиняемого не получится, поскольку правоохранители изъяли его загранпаспорт. Как ранее сообщало URA.RU, сына известного ямальского бизнесмена и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака — Григория Нака — вместе с Максимом Лясиным и архитектором ООО «Проектстройсервис» Эдуардом Полянским арестовали 3 июля по обвинению в даче крупной взятки должностному лицу. Перед ними Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-замгубернатора ЯНАО и бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.