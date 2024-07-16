16 июля 2024

Суд отменил приговор убийцам свердловского боксера

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , мигрант, суд, мера пресечения, судебное заседание
Дело об убийстве Александра Максимова отправят на повторное рассмотрение Фото:

Свердловский областной суд отменил приговор Олегу Бабушкину и Сергею Мальцеву, которых в марте признали виновными в убийстве боксера в Каменске-Уральском Александра Максимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Дело будет направлено на повторное рассмотрение со стадии формирования коллегии присяжных», — пояснили в суде. Разбирательство пройдет в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Бабушкин получил 14 лет колонии, а Мальцев — четыре года.

Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд отменил приговор Олегу Бабушкину и Сергею Мальцеву, которых в марте признали виновными в убийстве боксера в Каменске-Уральском Александра Максимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Дело будет направлено на повторное рассмотрение со стадии формирования коллегии присяжных», — пояснили в суде. Разбирательство пройдет в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Бабушкин получил 14 лет колонии, а Мальцев — четыре года. Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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