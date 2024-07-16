Суд отменил приговор убийцам свердловского боксера

Свердловский областной суд отменил приговор Олегу Бабушкину и Сергею Мальцеву, которых в марте признали виновными в убийстве боксера в Каменске-Уральском Александра Максимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Дело будет направлено на повторное рассмотрение со стадии формирования коллегии присяжных», — пояснили в суде. Разбирательство пройдет в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Бабушкин получил 14 лет колонии, а Мальцев — четыре года.
Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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