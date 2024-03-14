14 марта 2024

Суд вынес суровый приговор убийцам свердловского боксера. Фото

Убийца боксера из Каменска-Уральского получил 13 лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Вину Олега Бабушкина и Сергея Мальцева признали и присяжные Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновными Олега Бабушкина и Сергея Мальцева в убийстве боксера Александра Максимова. Первого отправили в колонию на 13 лет, второго — приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили URA.RU в суде.

Мальцев будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Бабушкин — в колонии строгого режима. До этого присяжные единогласно признали их виновными в трагедии.

Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с осужденными в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего — Владимир Нечаев — пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот.

Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновными Олега Бабушкина и Сергея Мальцева в убийстве боксера Александра Максимова. Первого отправили в колонию на 13 лет, второго — приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили URA.RU в суде. Мальцев будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Бабушкин — в колонии строгого режима. До этого присяжные единогласно признали их виновными в трагедии. Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с осужденными в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего — Владимир Нечаев — пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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