Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновными Олега Бабушкина и Сергея Мальцева в убийстве боксера Александра Максимова. Первого отправили в колонию на 13 лет, второго — приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили URA.RU в суде.
Мальцев будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Бабушкин — в колонии строгого режима. До этого присяжные единогласно признали их виновными в трагедии.
Убийство в ночном клубе Joy (Каменск-Уральский) произошло ночью 12 августа 2023 года. Максимов поругался с осужденными в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего — Владимир Нечаев — пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот.
Бабушкин был признан виновным в убийстве, а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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