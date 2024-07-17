Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

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Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное заседание, молоток судьи
В Москве с начала года вынесли уже 27 тысяч постановлений по «мигрантским» статьям КоАП Фото:

За первую половину года московские суды вынесли на 18% больше административных постановлений по основным «мигрантским» статьям КоАП, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высокое количество постановлений было отмечено после теракта в «Крокус Сити Холле» и в первый месяц лета.

«В Москве за первые шесть месяцев года суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трем основным „мигрантским“ статьям КоАП», — сообщил РБК. Большая часть всех постановлений приходится на статью 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания) — 22 219 постановлений.

Там же отметили, что только за неделю с 3 по 9 июня было вынесено 2336 постановлений. Когда после теракта в «Крокусе» вынесли всего — 1442.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, число преступных деяний экстремистской направленности возросло на 55%.

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За первую половину года московские суды вынесли на 18% больше административных постановлений по основным «мигрантским» статьям КоАП, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высокое количество постановлений было отмечено после теракта в «Крокус Сити Холле» и в первый месяц лета. «В Москве за первые шесть месяцев года суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трем основным „мигрантским“ статьям КоАП», — сообщил РБК. Большая часть всех постановлений приходится на статью 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания) — 22 219 постановлений. Там же отметили, что только за неделю с 3 по 9 июня было вынесено 2336 постановлений. Когда после теракта в «Крокусе» вынесли всего — 1442. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, число преступных деяний экстремистской направленности возросло на 55%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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