Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

17 июля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Москве с начала года вынесли уже 27 тысяч постановлений по «мигрантским» статьям КоАП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За первую половину года московские суды вынесли на 18% больше административных постановлений по основным «мигрантским» статьям КоАП, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высокое количество постановлений было отмечено после теракта в «Крокус Сити Холле» и в первый месяц лета. «В Москве за первые шесть месяцев года суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трем основным „мигрантским“ статьям КоАП», — сообщил РБК. Большая часть всех постановлений приходится на статью 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания) — 22 219 постановлений. Там же отметили, что только за неделю с 3 по 9 июня было вынесено 2336 постановлений. Когда после теракта в «Крокусе» вынесли всего — 1442. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, число преступных деяний экстремистской направленности возросло на 55%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первую половину года московские суды вынесли на 18% больше административных постановлений по основным «мигрантским» статьям КоАП, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высокое количество постановлений было отмечено после теракта в «Крокус Сити Холле» и в первый месяц лета. «В Москве за первые шесть месяцев года суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трем основным „мигрантским“ статьям КоАП», — сообщил РБК. Большая часть всех постановлений приходится на статью 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания) — 22 219 постановлений. Там же отметили, что только за неделю с 3 по 9 июня было вынесено 2336 постановлений. Когда после теракта в «Крокусе» вынесли всего — 1442. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, число преступных деяний экстремистской направленности возросло на 55%.