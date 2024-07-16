Бастрыкин сообщил об увеличении преступлений, совершенных мигрантами

16 июля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

За шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, сообщил Бастрыкин Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года. «Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года. «Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий.