Бастрыкин сообщил об увеличении преступлений, совершенных мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
За шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, сообщил Бастрыкин Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года.

«Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года. «Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...