Бастрыкин сообщил об увеличении преступлений, совершенных мигрантами

За шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, сообщил БастрыкинФото: Следственный комитет РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года.
«Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом он сообщил в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии 2024 года. «Только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», — уточнил Бастрыкин. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК. Он добавил, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев. Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта, который пытался изнасиловать девушку в Екатеринбурге. Пострадавшую спас прохожий.